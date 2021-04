Câu hỏi về làm thẻ căn cước ở nơi tạm trú

Tôi quê ở Nghệ An, tạm trú ở Hà Nội được 5 năm nay. Vậy tôi có thể đổi CMND sang thẻ căn cước công dân gắn chíp tại Hà Nội không hay phải về quê?

Trần Quang Trung (Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời:

Có bắt buộc đổi sang thẻ căn cước gắn chíp?

Về câu hỏi của bạn đọc, luật sư Trần Thế Anh – Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết: Theo khoản 2 Điều 38 Luật Căn cước công dân, CMND đã được cấp trước 1/1/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định. Khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ căn cước gắn chíp.

Tuy nhiên, hiện nay theo kế hoạch cấp đổi thẻ căn cước gắn chíp của Bộ Công an thì từ 1/1/2021 đến trước ngày 1/7/2021, Bộ Công an ưu tiên và khuyến khích người dân cấp đổi CCCD gắn chíp cho các trường hợp sau:

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CMND/CCCD.

Người đã được cấp CMND 9 số.

Người đã được cấp CMND 12 số, CCCD có mã vạch nhưng bị hỏng, mất, hết hạn sử dụng hoặc có thay đổi thông tin...

Nếu CMND hoặc CCCD của bạn đang còn thời hạn, không bị hỏng, sai thông tin... thì bạn không bắt buộc đi đổi thẻ căn cước gắn chíp.

Tạm trú bao lâu thì được làm thẻ căn cước gắn chíp ở nơi tạm trú?

Theo Điều 16 Thông tư 07/2016/TT-BCA, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:



Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.

Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đó.

Các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.

Ngày 25/2/2021, Bộ Công an đã khai trương hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Tuy nhiên, tính đến thời điểm khai trương, 2 hệ thống này vẫn chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân.

Vì thế, nơi làm thẻ căn cước công dân được quy định như sau:

Trường hợp công dân đang dùng CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND/CCCD thì phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CCCD gắn chíp.

Nếu công dân đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CMND 12 số thì thông tin của họ đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, khi công dân đủ 25, 40, 60 tuổi hoặc thẻ bị hư hỏng không sử dụng được hoặc thuộc trường hợp cấp lại CCCD có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh ở bất cứ tỉnh, thành nào để làm thủ tục đổi thẻ CCCD.

Các trường hợp còn lại vẫn phải về nơi thường trú để thực hiện (Cấp đổi do thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân; Khi công dân có yêu cầu).

Tuy nhiên, thực tế, hiện công an nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thời điểm này, do quá tải nên đang ưu tiên cấp CCCD gắn chíp cho công dân có hộ khẩu thường trú, với người tạm trú sẽ tiến hành cấp sau 1/7/2021.

Như vậy, thời gian tạm trú lâu không ảnh hưởng đến việc bác có được làm thẻ căn cước gắn chíp tại nơi tạm trú hay không. Tại thời điểm này, nếu bạn đang dùng CMND 9 số thì bắt buộc về Nghệ An để làm thẻ căn cước gắn chíp.

Nếu đang dùng CMND 12 số hoặc thẻ CCCD mã vạch, bác có thể liên hệ công an TP. Hà Nội để được giải đáp về việc có hỗ trợ làm thẻ căn cước gắn chíp cho công dân tạm trú hay không.

Còn khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào hoạt động, bác có thể xin cấp CCCD gắn chíp tại Công an bất cứ tỉnh thành nào theo Điều 26 Luật CCCD.