Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định số 438/QĐ-BCA về việc điều động nhân sự giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Theo quyết định nêu trên của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Chu Văn Phú - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) được điều động đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định từ ngày 1/2/2023.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định (phải) trao quyết định cho đại tá Chu Văn Phú. Ảnh: CANĐ

Đại tá Chu Văn Phú sinh năm 1973 tại huyện Bình Lục (Hà Nam). Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định được đánh giá là một trong những lãnh đạo có trình độ, năng lực, uy tín và đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác thuộc Bộ Công an.

Đại tá Trần Minh Tiến - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định bày tỏ mong muốn đại tá Chu Văn Phú tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và tập thể Công an tỉnh Nam Định thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nam Định.

Về phía mình, đại tá Chu Văn Phú bày tỏ quyết tâm sẽ phát huy những ưu điểm, tích cực tham mưu giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của Công an tỉnh Nam Định…