Công an TP.Hà Nội vừa qua đã tổ chức công bố quyết định điều động cán bộ của Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Theo đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đơn vị; căn cứ tình hình thực tiễn đội ngũ chỉ huy và quy hoạch các cấp trong Công an thành phố, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố về công tác cán bộ, Giám đốc Công an thành phố đã ký quyết định điều động thượng tá Trần Văn Hóa - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm.

Tại lễ công bố quyết định, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an thành phố đã ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của thượng tá Trần Văn Hóa trong thời gian qua.

Thượng tá Trần Văn Hóa được điều động giữ chức Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm. Ảnh: ANTĐ

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky khẳng định, thượng tá Trần Văn Hóa là cán bộ chỉ huy có lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nội bộ tốt, được đào tạo cơ bản, có hệ thống, đã trải qua nhiều môi trường lĩnh vực công tác, quá trình công tác thể hiện là cán bộ có năng lực, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vươn lên và luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Giao nhiệm vụ cho tân Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu trên cương vị mới, thượng tá Trần Văn Hóa cần phải phấn đấu cố gắng hơn nữa, chú ý học tập, tiếp thu, tranh thủ kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Ban chỉ huy Công an quận, lắng nghe các ý kiến góp ý của cán bộ, chiến sĩ để ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đối với Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, cố gắng hơn nữa trong công tác tham mưu cho Quận ủy Nam Từ Liêm và Công an thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Tôi đề nghị toàn thể chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm đoàn kết, giúp đỡ, tạo điều kiện để thượng tá Trần Văn Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới" - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói.