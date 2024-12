TAND tỉnh Long An tuyên phạt Giám đốc Công ty An Hưng Nông 800 triệu đồng TAND tỉnh Long An tuyên phạt Giám đốc Công ty An Hưng Nông 800 triệu đồng về tội gây ô nhiễm môi trường

Theo nhận định của TAND tỉnh Long An, hành vi của bị cáo đổ thải trái phép không có giấy phép xây dựng, không lót đáy, không có mái che nên nước thải bị rò rỉ ra từ khối lượng chất thải chưa qua xử lý, theo đường ống chảy trực tiếp ra kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân.