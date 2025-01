Công an bắt quả tang 4 đối tượng chờ nhận pháo lậu lên cao tốc Trung Lương - TP.HCM

Trưa 2/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Lức (Long An) quyết định tạm giữ Lê Văn Sơn (41 tuổi), Lê Minh Hiếu (23 tuổi, cùng ngụ Hóc Môn, TP.HCM), Nguyễn Thanh Thủy (46 tuổi, quê Bình Phước) và Trịnh Minh Quang 28 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi "Mua bán hàng cấm".

Nhóm 4 đối tượng chờ vận chuyển pháo lậu lên xe bị công an huyện Bến Lức phát hiện bắt giữ. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 15 giờ ngày 30/12, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Phòng 6, Cục CSGT làm nhiệm vụ tuần tra đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, khi đến Trạm thu phí cao tốc (xã An Thạnh, huyện Bến Lức, Long An) phát hiện ô tô 50G-018.76 đậu ven tuyến lộ có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tài xế N.D.T. (66 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM, nhân viên giao hàng) cho biết được một người lạ thông qua ứng dụng đặt xe chở 14 thùng carton đem giao cho một người trên xe 61K-107.58 đang đậu cách đó 500m. Kiểm tra bên trong 14 thùng carton có 250 hộp pháo hoa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ nặng 500kg.

Tiến hành kiểm tra nhanh ô tô, công an phát hiện 4 người bên trong đang sử dụng laptop để vận hành đơn giao dịch cho khách mua pháo.

Đối tượng cùng tang vật được đưa về công an huyện Bến Lức phục vụ điều tra.

Theo lời khai, nhóm này không trực tiếp vận chuyển pháo mà thuê xe từ dịch vụ xe giao hàng, trong lúc chờ khách đến nhận hàng thì bị bắt quả tang.