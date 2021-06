Thu 73.000 tỷ đồng trong tháng 5/2021

Theo Tổng cục thuế, trong tháng 5/2021, ước tổng thu NSNN do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 73.000 tỷ đồng, bằng 6,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 120,1% so với cùng kỳ năm 2020. Các khoản thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 15,1% so với dự toán.

Thu nội địa ước đạt 69.500 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại (LNCL), thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ước đạt 53.600 tỷ đồng, bằng 6,1% so với dự toán, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngoài ra, thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất năm 2021, trong tháng 5/201, số tiền thực hiện gia hạn ước khoảng 10.500 tỷ, bao gồm: thuế GTGT khoảng 6.400 tỷ; tiền thuê đất khoảng 4.100 tỷ.

Tổng số thu NSNN lũy kế 5 tháng năm 2021 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 562.360 tỷ đồng, bằng 50,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó:

Tổng cục Thuế cải cách, tạo điều kiện tối đa để người dân khai thuế, nộp thuế điện tử. Ảnh: Nguyễn Đức.

Thu từ dầu thô ước đạt 15.956 tỷ đồng, bằng 68,8% so với dự toán, bằng 81,6% so với cùng kỳ trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 57,5 USD/thùng, bằng 127,8% so với giá dự toán, bằng 109,3% so với cùng kỳ, sản lượng ước đạt 4,1 triệu tấn, bằng 51% dự toán, bằng 96,8% so với sản lượng cùng kỳ.

Số thu 5 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, ngoài nguyên nhân do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ còn do cùng kỳ phát sinh một số khoản thu mà trong 5 tháng năm 2021 không phát sinh như: thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro là 2.724 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 là 1.067 tỷ đồng.

Thu nội địa ước đạt 546.404 tỷ đồng, bằng 50% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2020. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và LNCL, thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của NHNN ước đạt 437.566 tỷ đồng, bằng 49,6% so với dự toán pháp lệnh, bằng 118,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Triển khai việc khai thuế, nộp thuế điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử.

Qua đó, đã đạt được những kết quả tích cực, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, về khai thuế điện tử: Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Đã có 825.724 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,59% số DN đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/05/2021 là 9.078.795 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử (NTĐT): Phối hợp với 55 Ngân hàng thương mại (đã hoàn thành kết nối NTĐT với Tổng cục Thuế) và 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ NTĐT và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/05/2021, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 819.592 DN, đạt tỷ lệ 98,85%.

Nhiều người dân, doanh nghiệp được tạo điều kiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 818.048 DN, đạt 98,66% trên tổng số DN đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/05/2021, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 1.772.451 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 317.342 tỷ đồng và 13.481.164 USD.

Về hoàn thuế điện tử: Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/05/2021, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 6.040 DN trên tổng số 6.206 DN hoàn thuế (đạt 97,33%). Số hồ sơ tiếp nhận là 10.466 hồ sơ trên tổng số 10.664 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,14%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.875 hồ sơ với tổng số tiền hơn 42.058 tỷ đồng.

Trong tháng 6/201, Tổng cục thuế tiếp tục bám sát tình hình; phân tích, đánh giá kỹ, đúng bản chất số thu ngân sách 5 tháng đầu năm; các khoản thu, sắc thuế thu đột biến; tác động của việc thực hiện Nghị định số 52/2021 của Chính phủ đến số thu NSNN các tháng. Để kịp thời có các giải pháp điều hành thu NSNN hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Tiếp tục tổ chức đôn đốc thu NSNN đối với một số khoản thu NSTW (dầu thô, khí thiên nhiên, LNCL&CTĐC, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền sử dụng đất, phí & lệ phí thuộc NSTW,…) đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Bộ Tài chính giao…