Tập đoàn Nam Thanh ra mắt sản phẩm hỗ trợ sức khỏe

Tập đoàn Nam Thanh là nhà phân phối độc quyền 2 sản phẩm: Fukujyusen Ribeto và Ichoha Ekisu Plus

Sản phẩm TPCN dạng viên uống Fukujyusen Ribeto Nhật Bản có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, giảm tác dụng phụ của hóa, xạ trị và sau phẫu thuật, phòng và hỗ trợ điều trị và chống di căn các bệnh ung thư.

Nguyên liệu chính sử dụng trong điều chế là nấm linh chi sừng hươu được chọn lọc kỹ càng và sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế tại Nhật Bản, đã được đưa vào kiểm nghiệm và nghiên cứu lâm sàng cùng với những báo cáo khoa học dựa trên thực tế.

Sản phẩm TPCN dạng viên uống Ichoha Ekisu Plus là sản phẩm thực phẩm chức năng được bào chế từ nguồn dược liệu quý giúp tăng cường tuần hoàn não, phòng chống tai biến mạch máu não, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ điều trị chứng đau nửa đầu, rối loạn tiền đình, cải thiện trí nhớ… Ưu điểm vượt trội của sản phẩm với thành phần lá bạch quả được bào chế bởi công ty Linnea nổi tiếng của Thụy Sĩ, đạt tiêu chuẩn dược phẩm của tổ chức Châu Âu và được cấp bằng sáng chế.

Cả hai sản phẩm Fukujyusen Ribeto Nhật Bản và Ichoha Ekisu Plus đều được đánh giá cao về hiệu quả sử dụng và độ an toàn bởi người tiêu dùng tại nhiều nước. Với những ưu điểm vượt trội mà các sản phẩm mang lại, nhằm giúp mọi người nâng cao chất lượng cuộc sống, Tập đoàn Nam Thanh quyết định trở thành nhà phân phối độc quyền 2 sản phẩm này.

Đại diện tập đoàn Nam Thanh và Ribeto trong lễ ký kết hợp tác

Tại buổi ra mắt sản phẩm, Ông Lê Trung Thành – Đại diện Tập đoàn Nam Thanh cho biết: "Với tôn chỉ kinh doanh đưa chất lượng lên hàng đầu, khi lựa chọn sản phẩm để làm đơn vị phân phối độc quyền, chúng tôi đã kết hợp với nhà sản xuất tại Nhật Bản tìm hiểu kĩ để trải nghiệm, nghiên cứu dựa trên cơ sở khoa học của sản phẩm. Chúng tôi rất yên tâm về chất lượng sản phẩm và thấy được tiềm năng phát triển, mang lại niềm hi vọng cho nhiều người để cải thiện chất lượng sức khỏe. Chúng tôi mong muốn sản phẩm nhanh chóng được lan tỏa và tiếp cận sớm tới người tiêu dùng để mang lại những hữu ích, hỗ trợ đảm bảo sức khỏe.

Khi Nam Thanh đưa hai sản phẩm này hòa nhập với thị trường người tiêu dùng Việt Nam luôn đảm bảo về chất lượng và độ an toàn cho người sử dụng. Thị trường sản phẩm chức năng tại Việt Nam đang bị hỗn loạn bởi quá nhiều lựa chọn, nhiều khi người tiêu dùng còn không kiểm chứng được nguồn gốc. Các sản phẩm của Nam Thanh phân phối đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, tránh hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng".

Fukujyusen Ribeto và Ichoha Ekisu Plus – lựa chọn thông thái của người tiêu dùng trong việc bảo vệ sức khỏe

Nói về điểm đặc biệt của 02 sản phẩm này, Bà Phùng Hoàng Anh – Giám đốc Phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần TM XNK Ribeto cho biết: "Sản phẩm TPCN viên uống phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư Fukujyusen Ribeto Nhật Bản được bào chế từ nấm linh chi sừng hươu. Beta Glucan chiết xuất từ Nấm linh chi sừng hươu có trong Fukujyusen - có khả năng ức chế và chống lại sự xâm nhập của tế bào vi khuẩn, virus và u bướu, cung cấp giải pháp bảo vệ sức khỏe, tăng cường khả năng miễn dịch, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong nấm linh chi sừng hươu chứa hàm lượng β-glucan cao, đây chính là thành phần giúp tăng cường khả năng miễn dịch".

Đặc biệt, TPCN viên uống Fukujyusen Ribeto được ứng dụng công nghệ xứ lý tách chiết β-glucan bằng áp lực nước nóng. Với phương pháp tách chiết bằng áp suất nước nóng lại có thể thu được hàm lượng β-glucan rất lớn (lên tới 30%), hơn thế nữa cấu trúc phân tử được thu nhỏ lại để trở thành β-glucan tan trong nước ở dạng đường đơn với cấu trúc vi phân tử giúp dễ hấp thu hơn mà không làm biến chất.

Sản phẩm Fukujyusen Ribeto

Đối với sản phẩm TPCN viên uống Ichoha Ekisu Plus, bà Hoàng Anh cũng cho biết thành phần quan trọng nhất trong viên uống Ichoha Ekisu Plus là chiết xuất lá bạch quả, được bào chế bởi công ty Linnea nổi tiếng của Thụy sĩ. Nhiều công bố đã chỉ ra rằng chiết xuất lá bạch quả có tác dụng mạnh mẽ tới não bộ, đặc biệt là cải thiện triệu chứng mất trí nhớ, chóng mặt, ù tai, suy giảm tập trung và mất ngủ, hỗ trợ điều trị cho người bị đau nửa đầu và bị stress kéo dài. Bên cạnh chiết xuất lá bạch quả, sản phẩm TPCN Ichoha Ekisu Plus còn được bổ sung thêm 3 thành phần để gia tăng sức mạnh của sản phẩm là DHA, EPA; Phosphatidyl Serin và GABA ( acid gamma Aminobutyric).



Sản phẩm Ichoha Ekisu Plus

Với việc trở thành nhà phân phối độc quyền, Tập đoàn Nam Thanh hi vọng sẽ mang đến những giải pháp hữu ích trong việc bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng Việt.

