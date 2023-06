Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Quốc tế “Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi - Dinh dưỡng vàng cho lứa tuổi vàng, giúp trẻ phát triển toàn diện”, do Tập đoàn TH tổ chức sáng nay, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu và chuyên gia, đại diện các tổ chức, cơ quan nghiên cứu dinh dưỡng uy tín trong nước và thế giới.

Tại hội thảo, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Song Tú (Viện Dinh dưỡng) cho biết, tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi toàn quốc là 19,6%, trong đó tỉ lệ này ở các vùng miền núi, Tây Nguyên rất cao.

Nếu so sánh với các quốc gia lân cận và một số quốc gia trên thế giới, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Việt Nam đang ở mức thấp hơn, ví dụ Lào là 33,1%; Indonesia 30,8%; Philippines 30,3%..., trong khi ở Trung Quốc là 8,1%, Nhật Bản là 7,1%.

Nhưng bên cạnh tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi thì Việt Nam cũng đang đối mặt với tình trạng béo phì, thừa cân, không đạt được mục tiêu dinh dưỡng quốc gia đề ra.

Mặc dù chiều cao của thanh niên Việt Nam có tăng lên - hiện trung bình chiều cao của nam đạt 168,1cm, nữ đạt 156,2cm - song vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực và thấp hơn so với chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Nghiên cứu của Tổ chức Dinh dưỡng Đông Nam Á cũng cho biết, bữa ăn hằng ngày của trẻ em Việt Nam thiếu đến 50% nhu cầu vi chất - báo cáo của TS.BS Nguyễn Song Tú cho hay.

Các đại biểu tìm hiểu về sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi được Tập đoàn TH giới thiệu tại Hội nghị. Ảnh: Thiên Hương

Tiến sĩ Clair-Yves Boquien (CRNH - Pháp) cho biết, WHO và Unicef khuyến cáo trẻ em cần bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Cho trẻ ăn thức ăn bổ sung một cách an toàn và đầy đủ dinh dưỡng khi được 6 tháng tuổi cùng với việc tiếp tục bú mẹ cho đến 2 tuổi. Nhưng trên toàn thế giới, chỉ có 44% trẻ dưới 6 tháng bú mẹ hoàn toàn; còn tại Việt Nam, 45% trẻ dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn (năm 2020), tăng 21% so với năm 2014.

Tuy nhiên cũng theo WHO, khoảng 6 tháng tuổi trở lên nhu cầu về năng lượng và chất dinh dưỡng của trẻ sơ sinh bắt đầu vượt quá khả năng được cung cấp bởi sữa mẹ.

Tiến sĩ Clair-Yves Boquien (CRNH - Pháp) chia sẻ thông tin tại Hội thảo.

Theo đó, WHO đã đưa ra các hướng dẫn ăn bổ sung hợp lý, trong đó có "sử dụng thức ăn bổ sung tăng vường vi chất dinh dưỡng hoặc bổ sung vitamin – khoáng chất khi cần thiết". Việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ những năm đầu đời nhằm cải thiện tình trạng thiếu vi chất cũng như giúp trẻ phát triển tối ưu nhất.

Còn theo Tiến sĩ Alwine Kardinaal - Trưởng ban Nghiên cứu dinh dưỡng và Sức khoẻ (Tổ chức Nizo – Hà Lan), trên thế giới sữa cho trẻ sơ sinh và giai đoạn tiếp nối phải đáp ứng những quy định vô cùng nghiêm ngặt, nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, những công thức dinh dưỡng cho trẻ từ 1-3 tuổi phái đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Tiến sĩ Alwine Kardinaal - Trưởng ban Nghiên cứu dinh dưỡng và Sức khoẻ (Tổ chức Nizo – Hà Lan) cho biết, thị trường sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em ngày càng đa dạng, phong phú.

Hiện trên thị trường có nhiều tên gọi khác nhau dùng để chỉ nhóm sản phẩm gồm những thức uống từ sữa hoặc có gốc protein thực vật, và chưa có quy định nào về việc đặt tên này. Tuy nhiên các sản phẩm đều nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ từ 1-3 tuổi.

WHO đưa ra khuyến cáo cho sản phẩm sữa dành cho trẻ sơ sinh với những yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn Codex, như năng lượng, chất đạm, tinh bột, chất béo, vitamin và chất khoáng, các thành phần cụ thể khác như L-carnitine, Myo-Inositol…, Các tiêu chí này khác nhau ở các khu vực trên toàn cầu, ví dụ DHA bắt buộc phải có ở các nước châu Âu nhưng lại không bắt buộc ở Hoa Kỳ.

Về xu hướng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em trên thế giới, bà Alwine Kardinaal cho biết, thị trường về dòng sản phẩm này đang phát triển với tốc độ rất nhanh, rất đa dạng, từ các sản phẩm thay thế có nguồn gốc thực vật, có nguồn gốc hữu cơ hoặc tự nhiên và những xu hướng này tăng mạnh hơn ở châu Âu; một số xu hướng phổ biến khác như không bổ sung đường, Halal, không gluten…

Nhìn chung, các nhà sản xuất có xu hướng sử dụng những nguyên liệu mới giúp sản phẩm dinh dưỡng công thức có nguồn gốc từ sữa tươi có thành phần gần hơn với sữa mẹ. Những nguyên liệu này có thể mang đến một chế độ ăn uống đa dạng hơn cho trẻ ở những độ tuổi khác nhau.

Bà Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH phát biểu tại Hội thảo.

Nắm bắt được xu hướng thị trường, nhất là nhằm đáp ứng nhu cầu cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, tại hội thảo, Tập đoàn TH đã giới thiệu một giải pháp mới có tính đột phá, đó là sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi, nhằm mang tới nguồn dinh dưỡng vàng cho trẻ phát triển toàn diện: TH true FORMULA.

Bà Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia dinh dưỡng trong nước và quốc tế. Bà Thái Hương chia sẻ: "Ở Việt Nam, Hồ Chủ tịch từng nói: "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết nói biết học hành là ngoan", tôi là người con quê Người, muốn trở thành người nội trợ tử tế và đã nghiên cứu nhiều dòng sản phẩm sữa tươi sạch, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em Việt Nam - đó là hạnh phúc vô cùng".

Theo bà Hương, chúng ta đã lấy từ thiên nhiên những thứ quan trọng, mắc nợ thiên nhiên, cá nhân bà luôn cảm thấy cần làm gì đó để thể hiện sự trân quý mẹ thiên nhiên - người cho mình thân thể.

"Và hôm nay TH ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho trẻ em ở lứa tuổi vàng, nếu bỏ lỡ giai đoạn này thì đúng là chúng ta có lỗi với lứa tuổi vàng của đất nước. Dù TH đã ra đời dòng sữa tươi sạch rất tốt rồi, nhưng chúng tôi vẫn muốn nghiên cứu phát triển những dòng sản phẩm chất lượng. Tôi cho rằng hãy làm tốt nhất, theo bước mà các nước đã phát triển đang đi nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trẻ em Việt Nam" – bà Thái Hương chia sẻ.

Theo đó, TH true FORMULA được kết hợp từ việc lựa chọn nguồn sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại chuẩn quốc tế và sự nỗ lực nghiên cứu không ngừng nghỉ của Viện Dinh dưỡng TH cùng các tổ chức dinh dưỡng uy tín trên thế giới cho ra đời những công thức phù hợp cho sự phát triển toàn diện trong từng giai đoạn của con trẻ.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi TH true FORMULA.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng công thức TH true FORMULA có các dưỡng chất chính đều có nguồn gốc từ thiên nhiên (như MFGM, DHA, ARA, HMO, FOS, GOS,…), sản phẩm được kiểm định chất lượng chặt chẽ. Đại diện TH cho biết: “Sản phẩm ra đời đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế của CODEX, các quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia đối với sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ, đồng thời phù hợp với đặc điểm phát triển trong từng giai đoạn của trẻ em Việt Nam.



Đặc biệt, từ nguồn sữa tươi của trang trại TH, căn cứ vào cơ sở khoa học về dinh dưỡng, chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra bộ sản phẩm dinh dưỡng công thức từ sữa tươi, đáp ứng được các yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt của trẻ nhỏ cũng như đáp ứng được tính tiện lợi khi sử dụng. Đây là thành tựu quan trọng trong tiến trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Tập đoàn TH".