Trước đây, anh Trọng nuôi tôm theo hình thức truyền thống nhưng hiệu quả mang lại không cao do điều kiện thời thiết không thuận lợi, dịch bệnh nhiều, môi trường nước dễ bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến chất lượng cũng như sản lượng của tôm.

Với trăn trở làm sao để có thể nâng cao giá trị sản xuất từ nuôi tôm, anh đã nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và tiến hành nuôi tôm thẻ chân trắng với tổng diện tích hơn 2 ha bằng hình thức thâm canh 3 giai đoạn tuần hoàn ứng dụng công nghệ vi sinh.

Sau khi tham khảo nhiều mô hình nuôi tôm thâm canh ở trong và ngoài tỉnh, anh Trọng đã quyết định đầu tư lớn để nuôi tôm thẻ chân trắng theo hình thức thâm canh 3 giai đoạn (gồm 1 giai đoạn ương và 2 giai đoạn nuôi), với mục đích cải tiến quy trình kỹ thuật nuôi sẽ giúp việc nuôi tôm dễ dàng hơn, từ đó góp phần tăng năng suất, chất lượng của tôm, đồng thời hạn chế dịch bệnh, tiết kiệm chi phí nuôi.

Chuyển đổi hình thức nuôi tôm 3 giai đoạn giúp an toàn và giảm thiểu rủi ro cho người sản xuất. Mô hình nuôi tôm công nghệ cao 3 giai đoạn tuần hoàn ứng dụng công nghệ vi sinh của gia đình anh Trọng tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Anh Trọng cho biết: “Tôm thẻ chân trắng là loại thủy sản nuôi khó, đòi hỏi khắt khe về kỹ thuật. Nhờ áp dụng mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn, giúp chúng tôi dễ dàng quản lý môi trường nước và thức ăn và theo dõi chặt quá trình phát triển của tôm.

Mặt khác, việc chuyển giai đoạn nuôi giúp tôm được tiếp cận môi trường nước sạch hơn, hạn chế ô nhiễm dưới tầng đáy, tôm đạt đầu con và kích cỡ tôm tăng hơn. Tỷ lệ sống của tôm đạt từ 80 - 95%”.

Về hệ thống ao nuôi của anh Trọng được thiết kế gồm có: ao lắng, ao ương và 4 ao nuôi. Các ao ương, ao nuôi được thiết kế hình tròn được lót bạt HDPE xung quanh.

Mô hình còn có hệ thống chứa và xử lý nước, chất thải. Nguồn nước để nuôi tôm được bơm vào ao lắng sau đó chuyển qua ao xử lý để diệt khuẩn, loại bỏ mầm bệnh, đảm bảo các yêu cầu về chỉ số kỹ thuật trước khi thả tôm.

Thời gian đầu thực hiện mô hình nuôi tôm thâm canh 3 giai đoạn, anh đã tiến hành thả hơn 60 vạn con giống vào ao ương, giai đoạn thả tôm vào ao ương kéo dài trong thời gian 25 ngày, sau khi tôm đạt kích cỡ khoảng 600-700 con/kg sẽ được nuôi sang giai đoạn 2 trong 25 ngày. Khi tôm có kích cỡ 150-170 con/kg sẽ chuyển qua giai đoạn 3.

Lúc này, việc san tôm sẽ được thực hiện bằng việc kéo lưới. Tại ao nuôi giai đoạn 3, tôm được nuôi với mật độ thưa từ 70 - 85 con/m2. Trong thời điểm này tôm phát triển nhanh, thời gian nuôi 30 ngày, khi thu hoạch đạt 40 - 50 con/kg.

“Ưu điểm nổi bật của quy trình nuôi tôm thâm canh 3 giai đoạn là đảm bảo sản phẩm đầu ra an toàn vệ sinh thực phẩm do không sử dụng kháng sinh, hóa chất nên môi trường nuôi an toàn, ổn định; khống chế và trị bệnh hoàn toàn bằng vi sinh, chế phẩm sinh học; giảm được rủi ro, tăng năng suất, chất lượng. Từ đó giúp người nuôi tôm luôn có lợi nhuận cao”, anh Trọng cho biết thêm.

Việc đảm bảo các quy trình nuôi tôm đã giúp anh Trọng thành công.

Nhờ đầu tư bài bản và áp dụng nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, năm 2022, anh Trọng đã thành công sau lứa nuôi đầu tiên. Sản lượng đạt gần 20 tấn, với giá bán ổn định 150 - 180 nghìn đồng/kg, anh thu về gần 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Trung Trọng ở thôn Phúc Trung, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thu lãi tỷ đồng sau lứa nuôi tôm đầu tiên với mô hình thâm canh 3 giai đoạn tuần hoàn ứng dụng công nghệ vi sinh hiện đại.

Hiện tại, anh đang tiến hành nuôi lứa thứ 2 và dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch, với sản lượng ước đạt trên 25 tấn. Thành công bước đầu này sẽ giúp anh có thêm vốn để mở rộng quy mô nuôi trong thời gian tới.



Ông Hoàng Kim Túy - Phó Chủ tịch xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: “Mô hình nuôi tôm thâm canh 3 giai đoạn của anh Nguyễn Trung Trọng là hướng đi mới, cho hiệu quả kinh tế cao qua từng vụ.

Trong thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, vận động, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi mô hình nuôi tôm truyền thống sang mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn để tăng hiệu quả và an toàn trong quá trình nuôi trồng.

Đồng thời địa phương đề xuất các cấp quan tâm hỗ trợ người dân trong việc tạo thủ tục pháp lý thuê đất, các chính sách hỗ trợ, đào tạo tập huấn, hướng dẫn người dân theo mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn để áp dụng trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển”.