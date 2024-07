Ryan Reynolds không hổ danh là "vua tấu hài" của Hollywood khi liên tục tung ra những chiêu trò quảng bá độc đáo cho bộ phim "Deadpool & Wolverine". Mới đây nhất, anh chàng lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi "nhá hàng" sự xuất hiện của Taylor Swift trong phim bằng một cách không ai ngờ tới.



Trên Instagram Story, tài tử người Canada đã đăng tải một bức ảnh Deadpool vô cùng ấn tượng. Trong ảnh, gã lính đánh thuê lắm mồm Deadpool đứng quay lưng lại với ống kính, giữa khung cảnh một khu rừng hoang sơ. Điều đặc biệt là, tư thế này của Deadpool giống hệt với ảnh bìa album "Evermore" nổi tiếng của công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift. Chưa dừng lại ở đó, Reynolds còn tinh tế lồng ghép ca khúc chủ đề "Evermore" của Taylor Swift vào bài đăng, khiến các fan hâm mộ của cả hai ngôi sao đứng ngồi không yên.

Taylor Swift sẽ xuất hiện trong bom tấn "Deadpool & Wolverine"?

Ryan Reynolds ẩn ý Taylor Swift sẽ xuất hiện trong "Deadpool & Wolverine" bằng "chiêu trò" mới. Ảnh: IG.

Bức ảnh này ngay lập tức làm dấy lên tin đồn về việc Taylor Swift sẽ có một vai cameo bất ngờ trong "Deadpool & Wolverine". Trước đó, vào năm 2022, Ryan Reynolds đã từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight rằng anh rất mong muốn Taylor Swift góp mặt trong bộ phim. Thậm chí, anh còn hài hước nói rằng nếu phần tiếp theo của "Deadpool" được quay tại nhà riêng của mình, thì đó sẽ là địa điểm hoàn hảo cho sự xuất hiện của nữ ca sĩ tài năng này. Reynolds không tiếc lời khen ngợi Taylor Swift, gọi cô là một "thiên tài" và khẳng định sẽ làm bất cứ điều gì vì cô.

Mối quan hệ thân thiết giữa Ryan Reynolds và Taylor Swift cũng là một yếu tố khiến người hâm mộ thêm phần tin tưởng vào sự xuất hiện của nữ ca sĩ trong "Deadpool & Wolverine". Hai người là bạn bè thân thiết của nhau, Taylor Swift còn từng đến nhà của Reynolds và vợ anh, Blake Lively, để quay MV "All Too Well". Reynolds cũng từng xuất hiện trong MV "You Need to Calm Down" của Taylor Swift.

Tuy nhiên, tạp chí EW mới đây đã đưa tin rằng Taylor Swift sẽ không góp mặt trong "Deadpool & Wolverine". Đạo diễn Shawn Levy xác nhận rằng phim có rất nhiều vai cameo, nhưng ông không muốn tiết lộ quá nhiều, chỉ úp mở rằng có những tin đồn trên mạng là đúng, có những tin đồn lại hoàn toàn sai sự thật.

Dù Taylor Swift có xuất hiện trong phim hay không, thì chiêu trò quảng bá mới nhất của Ryan Reynolds cũng đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của công chúng đối với "Deadpool & Wolverine". Khán giả đang rất háo hức chờ đợi ngày bộ phim ra mắt để xem liệu có bất ngờ nào đang chờ đón họ hay không.