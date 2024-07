Theo Deadline, một nhà sản xuất có tiếng tại Hollywood, đã xem qua hai bom tấn của các hãng phim lớn dự kiến ra mắt vào cuối năm nay và vô cùng ấn tượng. Ông chia sẻ những cảm nhận của mình về loạt phim được cho là sẽ "tranh đấu" cho mùa Oscar 2024.



Nhà sản xuất không tiếc lời khen ngợi dành cho "Gladiator II" của Ridley Scott, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của Paul Mescal và Denzel Washington. Ông cũng đánh giá cao bộ phim mới của Robert Zemeckis, "Here", với sự tham gia của Tom Hanks và Robin Wright, đây là sự tái hợp từ bộ phim kinh điển "Forrest Gump" (1994). Cả hai bộ phim này, cùng với "Gladiator" (2000) của Scott, đều từng giành giải Phim hay nhất. Giờ đây, dường như cả hai đạo diễn kỳ cựu này sẽ trở lại đường đua Oscar "đường đường, chính chính".

Mùa Oscar 2024 khởi đầu chậm chạp, đâu là ứng cử viên sáng giá?

Nửa đầu năm 2024 đã khép lại, và khán giả cũng như giới chuyên môn chưa được chứng kiến những bom tấn thực sự, xứng đáng lọt vào "đường đua" Oscar. Ảnh: Deadline.

Điều đáng nói là Scott vẫn chưa có tượng vàng Oscar nào trong sự nghiệp của mình, dù đã bốn lần được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Paramount dự kiến phát hành "Gladiator II" vào tháng 11/2024, cùng thời điểm Sony ra mắt "Here". Chia sẻ với Deadline, hai thành viên bầu chọn Oscar giấu tên tỏ ra vô cùng phấn khích khi cuối cùng cũng có những tác phẩm tiềm năng cho giải thưởng danh giá này, bởi lẽ cho đến thời điểm hiện tại, năm 2024 vẫn chưa có nhiều điểm sáng. Các buổi chiếu phim chính thức của Viện Hàn lâm tại Nhà hát Samuel Goldwyn cũng không mấy khả quan, với nhiều bộ phim nhỏ mà các thành viên thừa nhận chưa từng nghe tên tuổi.

Nửa đầu năm 2024 đã khép lại, và khán giả cũng như giới chuyên môn chưa được chứng kiến những bom tấn thực sự. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất thường. Hiếm có bộ phim nào ra mắt trong nửa đầu năm lại tạo được tiếng vang lớn tại Oscar. Mùa giải thưởng thường bắt đầu sôi động từ mùa thu, với các liên hoan phim danh giá như Venice, Telluride và Toronto, nơi những tác phẩm điện ảnh được giới thiệu và đánh giá cao. Trường hợp của "Everything Everywhere All at Once" (2022), ra mắt vào tháng 3 và giành giải Phim hay nhất, là một ngoại lệ hiếm hoi. Tương tự, "Oppenheimer", chủ nhân giải thưởng năm nay, cũng suýt chút nữa ra mắt trong nửa đầu năm 2023 (phim công chiếu vào ngày 21/7, cùng ngày với "Barbie"). Tuy nhiên, đây chỉ là những trường hợp cá biệt. Đã có những đề xuất rằng, Viện Hàn lâm nên quy định ít nhất một trong những đề cử Phim hay nhất phải thuộc về một bộ phim ra mắt trước ngày 1/8. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra.

Một điểm đáng chú ý là trong năm ngoái, không có đề cử nào trong bất kỳ hạng mục nào thuộc về các bộ phim ra mắt trước tháng 5. Thực tế, bộ phim duy nhất ra mắt trong tháng 5 và được đề cử là "Guardians of the Galaxy Vol 3" ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh. Ngoài ra, nửa đầu năm chỉ có một số tác phẩm đáng chú ý như "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Elemental" và "Nimona" (được đề cử Phim hoạt hình hay nhất); bài hát "The Fire Within" từ "Flamin' Hot"; "Indiana Jones and the Dial of Destiny" (nhạc phim của John Williams); và "Past Lives", được đề cử Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và là ứng cử viên duy nhất cho Phim hay nhất ra mắt trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, không có tác phẩm nào trong số này giành được tượng vàng Oscar.

Vậy, còn những tác phẩm ra mắt trong nửa đầu năm 2024 thì sao? "Dune: Part 2" là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là sau khi "Inside Out 2" vượt qua để trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm. Là phần tiếp theo của "Dune" (2021), bộ phim đã giành được sáu giải Oscar và được đề cử Phim hay nhất, "Dune: Part 2" được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của phần trước. Một số ý kiến cho rằng "Inside Out 2" cũng nên được xem xét cho giải Phim hay nhất, chứ không chỉ dừng lại ở Phim hoạt hình hay nhất. Đây là bộ phim hoạt hình đầu tiên đạt doanh thu tỷ đô kể từ "Barbie", việc công nhận thành tích này có thể là một động thái tích cực của ngành công nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, kể từ "Toy Story 3" (2010), chưa có phim hoạt hình nào được đề cử Phim hay nhất. Trước đó, chỉ có "Up" là đạt được thành tích này.



"Furiosa" của George Miller cũng được kỳ vọng sẽ là một ứng cử viên sáng giá trước khi ra mắt. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không như mong đợi đã làm giảm bớt những hy vọng này. Mặc dù vậy, buổi chiếu chính thức của bộ phim tại Viện Hàn lâm đã thu hút hơn 600 người tham dự, cho thấy sức hút của tác phẩm này.

Các bom tấn khác như "Godzilla x Kong", "Kingdom of the Planet of the Apes" và "A Quiet Place: Day One" có thể sẽ chỉ dừng lại ở một vài đề cử kỹ thuật. Các tác phẩm hoạt hình như "Kung Fu Panda 4" và "The Imaginary" của Netflix có thể cạnh tranh với "Inside Out 2" cho đề cử Phim hoạt hình hay nhất.

Về diễn xuất, June Squibb, 94 tuổi, với vai diễn ấn tượng trong "Thelma". Một đề cử Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim hài hoặc nhạc kịch có thể giúp bà tiến xa hơn trên con đường đến với Oscar. Marisa Abela đã có màn trình diễn tuyệt vời khi hóa thân thành Amy Winehouse trong "Back to Black", nhưng bộ phim không gây được tiếng vang lớn. Tương tự, Kingsley Ben-Adir có thể nhận được sự công nhận với vai diễn Bob Marley trong "Bob Marley: One Love", một bộ phim ăn khách vào tháng 2/2024.

Hai bộ phim đáng chú ý khác là "Civil War" của Alex Garland và "Challengers" của Luca Guadagnino. "Civil War" gây tranh cãi nhưng thu hút được sự quan tâm của khán giả, trong khi "Challengers" mang đến cho Zendaya một vai diễn nổi bật và Josh O'Connor một vai phụ ấn tượng.

Nhìn chung, mùa Oscar 2024 vẫn còn nhiều điều bất ngờ phía trước. Chúng ta hãy cùng chờ xem những tác phẩm nào sẽ xuất hiện trong nửa cuối năm nay, bởi vì những gì đã được thấy cho đến thời điểm hiện tại có thể sẽ không phải là những cái tên được xướng lên vào ngày công bố đề cử Oscar, 17/1/2025.