Khán giả không lạ gì với những màn khách mời bất ngờ trên sân khấu của Taylor Swift. Nhưng mới đây, Taylor Swift đã khiến cả thế giới phải trầm trồ khi mời bạn trai Travis Kelce tham gia show diễn Eras Tour tại London. Ngôi sao bóng bầu dục điển trai xuất hiện như một "ringmaster" trong tiểu phẩm thay trang phục của Swift, thậm chí còn nhận được nụ hôn gió ngọt ngào từ nàng trước khi cô cất tiếng hát.



Màn thể hiện tình cảm công khai này đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cách Taylor Swift thể hiện chuyện riêng tư trước công chúng. Khác hẳn với mối tình kín tiếng 6 năm với tài tử Joe Alwyn, lần này "rắn chúa" (biệt danh của Taylor Swift) không ngần ngại phô bày hạnh phúc bên người yêu trên sân khấu tỷ đô.

Có lẽ, đây là sự trở lại với con người thật của Taylor Swift trước những ồn ào đời tư. Nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với những cử chỉ lãng mạn, từ việc khoe ảnh kỷ vật tình yêu, du lịch cùng mẹ bạn trai đến những màn trình diễn gợi nhớ tới tình yêu của cô.

Taylor Swift và "chiêu trò" tình yêu trên sân khấu Eras Tour

Đặc biệt, trong tour diễn "1989" năm 2015, Swift từng khiến khán giả phát cuồng khi liên tục mời bạn bè, người nổi tiếng lên sân khấu. Thời điểm đó, cô là "con cưng nước Mỹ", là "nữ hoàng nhạc pop" với loạt hit đình đám và hội bạn thân toàn siêu mẫu.

Tuy nhiên, hào quang nhanh chóng bị lu mờ bởi những chỉ trích cho rằng Taylor Swift đang lợi dụng các mối quan hệ để đánh bóng tên tuổi. Đỉnh điểm là vụ lùm xùm với Kim Kardashian xoay quanh ca khúc "Famous" của Kanye West, khiến Swift bị "tẩy chay" trên diện rộng.

Sau cú sốc đó, Swift rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, cẩn trọng hơn trong mọi hành động. Nhưng kể từ khi Eras Tour khởi động và chia tay Alwyn, Taylor Swift dường như đã tìm lại chính mình. Cô không còn muốn giấu diếm cảm xúc, mà muốn sống thật với đam mê và tình yêu.

Kelce có lẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho Swift ở thời điểm này. Anh cũng là một ngôi sao trong lĩnh vực của mình, không ngại thể hiện tình cảm và có tham vọng nổi tiếng không kém gì cô. Cả hai đều biết cách biến đời tư thành "chiêu trò" để thu hút sự chú ý, từ nụ hôn đầu tiên đến những màn ăn mừng chiến thắng trên sân cỏ.

Dù có thể gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng "chiêu trò" của Swift đã thành công. Chuyện tình của cô và Kelce trở thành đề tài nóng trên khắp các mặt báo, giúp Eras Tour càng thêm sức hút. Đúng như Swift từng nói: "Cuối cùng, chỉ có một câu hỏi quan trọng: Bạn có thấy thú vị không?".

Gần đây, ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce, 35 tuổi, không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho bạn gái Taylor Swift. Trong podcast "Bussin With The Boy", anh tiết lộ lý do "đổ gục" trước nữ ca sĩ là vì tính cách chân thật, không bị ảnh hưởng bởi danh tiếng và luôn hòa đồng với mọi người.

"Sự nổi tiếng có thể khiến nhiều người ảo tưởng, nhưng Taylor thì không. Cô ấy vẫn giữ được sự bình tĩnh và chân thành", Kelce chia sẻ. Anh còn tiết lộ Taylor không thích gây chú ý bằng đặc quyền của người nổi tiếng. Trong lần đầu xem anh thi đấu, cô đã từ chối lối đi riêng để được hòa mình vào đám đông khán giả, nhiệt tình cổ vũ và trò chuyện vui vẻ với mẹ của Kelce.

Taylor Swift và bạn trai ăn tối sau concert "The Eras Tour" ngày 23/6 tại London. Ảnh: Splash News

Khi được hỏi về cảm giác hẹn hò với ngôi sao hàng đầu thế giới, Kelce không ngần ngại bày tỏ: "Taylor là cô gái của tôi, là người phụ nữ tôi yêu. Tôi rất tự hào về tình yêu này". Tuy nhiên, anh cũng mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của cả hai, không biến chuyện tình cảm của họ thành đề tài bàn tán.

Kelce còn tiết lộ rằng kể từ khi hẹn hò Taylor, đội bóng của anh - Kansas City Chiefs - đã thu hút thêm rất nhiều fan nhí là Swifties (tên gọi người hâm mộ của Taylor Swift). Anh vui mừng vì điều này đã giúp bóng bầu dục đến gần hơn với giới trẻ và người hâm mộ của cả hai có thêm cơ hội giao lưu, kết nối.

Với tài năng và sự nhạy bén trong kinh doanh, Swift biết rõ mình đang làm gì. Cô không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một bậc thầy trong việc biến cảm xúc thành tiền. Và có lẽ, việc đưa Kelce lên sân khấu cũng chỉ là một trong những "chiêu trò" đầy tính toán của cô nàng "rắn chúa" này.