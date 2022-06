Cho đến nay, đây là khoản tín dụng trung dài hạn có trị giá lớn nhất của một định chế tài chính Việt Nam trên thị trường hợp vốn quốc tế. Đây là lần thứ ba Techcombank tiếp cận thị trường hợp vốn nước ngoài, sau khi hoàn tất huy động khoản vay đầu tiên trị giá 500 triệu USD vào năm 2020 và khoản vay thứ hai trị giá 800 triệu USD vào năm 2021.

Techcombank lập kỷ lục mới với khoản vay hợp vốn nước ngoài trị giá 1 tỷ USD

Khoản tín dụng này được bảo lãnh phát hành toàn bộ với quy mô mục tiêu ban đầu 700 triệu USD, cùng quyền chọn cấp vốn trước. Khoản vay được chào bán chọn lọc cho một số nhà đầu tư vào cuối tháng 12 năm ngoái, và được chính thức công bố rộng rãi vào tháng 2 năm nay. Với kết quả phản hồi tích cực của thị trường, Techcombank quyết định nâng trị giá khoản vay lên 1 tỷ USD với ba cấu phần tương ứng với các kỳ hạn 3, 4 và 5 năm. Cấu phần 5 năm là sự tiếp nối thành công mà Techcombank đã đạt được trong đợt huy động vốn 800 triệu USD năm ngoái.

Lãi suất của khoản vay bằng SOFR (lãi suất tham chiếu mới thay thế LIBOR) cộng biên độ 140 điểm cho kỳ hạn 3 năm, 155 điểm cho kỳ hạn 4 năm và 170 điểm cho kỳ hạn 5 năm. Khoản huy động này sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho Techcombank, giúp ngân hàng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng khi nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Với sự tin tưởng vào kết quả kinh doanh vượt trội và chiến lược phát triển bền vững của Techcombank, 26 ngân hàng quốc tế danh tiếng – có trụ sở tại Anh, Ấn Độ, Đài Loan, Indonesia, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Trung Quốc và Úc – đã tham gia cho vay trong giao dịch hợp vốn này. Thành công của giao dịch về quy mô, kỳ hạn và số lượng ngân hàng tham gia đã một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Techcombank tại thị trường ngân hàng Việt Nam.

Ngân hàng Standard Chartered Bank và United Overseas Bank Limited ("UOB") là ngân hàng đầu mối đứng ra bảo lãnh phát hành khoản tín dụng. Các bên Thu xếp, Bảo lãnh và Dựng sổ chính khác bao gồm Australia and New Zealand Banking Group Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, và Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Các ngân hàng P.T. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, CTBC Bank Co., Ltd., State Bank of India và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. tham gia với tư cách là bên Thu xếp và Dựng sổ chính của Khoản vay.

Techcombank được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã Chứng khoán TCB. Ngân hàng được thành lập vào năm 1993 khi Việt Nam đang chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang một nền kinh tế mang định hướng thị trường. Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam và cũng là một trong những ngân hàng hàng đầu ở châu Á. Techcombank theo đuổi chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, để có thể cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho gần 10 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam, thông qua mạng lưới rộng khắp với hơn 300 điểm giao dịch trên cả nước. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái của Techcombank, được áp dụng cho các lĩnh vực kinh tế trọng tâm, đã và đang tiếp tục tạo nên sự khác biệt của Techcombank tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Techcombank được xếp hạng tín nhiệm bậc cao nhất trong số các ngân hàng Việt Nam với mức Ba3 và triển vọng Tích cực bởi Moody’s và là ngân hàng Việt nam duy nhất có mức xếp hạng bị giới hạn bởi mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Ngân hàng cũng được S&P xếp hạng BB- với triển vọng Ổn định.

Ông Bryan Liew, Giám đốc Điều hành phụ trách thu xếp hợp vốn của Ngân hàng Standard Chartered Bank, cho biết: "Techcombank đã thiết lập thêm một cột mốc mới cho thị trường vay vốn Việt Nam với khoản tín dụng trị giá lên đến 1 tỷ USD. Sự tham gia đông đảo của nhà đầu tư danh tiếng khẳng định sự tin tưởng của thị trường vào vị thế tài chính và triển vọng phát triển trong trung dài hạn của Techcombank. Chúng tôi, cùng với Khối Khách hàng Thương mại, Doanh Nghiệp và Định chế Tài chính, Standard Chartered Việt Nam, vinh dự được một lần nữa điều phối thu xếp khoản vay cho Techcombank".

Bà Lim Lay Wah, Giám đốc toàn cầu mảng Định chế tài chính của UOB, cho biết: "Techcombank tiếp tục tạo nên những dấu ấn trong hoạt động huy động vốn, sau giao dịch thành công đầu tiên vào năm 2020. Với khoản vay mới này, Techcombank là một trong những ngân hàng tiên phong trên thị trường về vay vốn bằng đồng USD dựa trên lãi suất tham chiếu SOFR. UOB vui mừng được đóng góp vào hành trình phát triển của Techcombank và mong đợi tiếp tục tăng cường hợp tác dài hạn để cùng thiết lập các thành tích mới trong tương lai".

Ông Alex Macaire, Giám đốc Tài chính của Techcombank, cho biết: "Chúng tôi tự hào khi tiếp cận thành công thị trường hợp vốn quốc tế và thiết lập các cột mốc mới trong ba năm liên tiếp. Vượt qua quá trình thẩm định kỹ lưỡng của các tổ chức cho vay, thành công của giao dịch huy động vốn lần này là minh chứng cho sự tin tưởng của nhà đầu tư quốc tế đối với Techcombank và thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế xã hội toàn cầu còn rất nhiều khó khăn và thách thức. Thay mặt Techcombank, tôi xin cảm ơn những cam kết mạnh mẽ và hỗ trợ tích cực từ các ngân hàng tham gia, từ đó tạo điều kiện để chúng tôi thực thi thành công chiến lược phát triển của ngân hàng và cung cấp dịch vụ vượt trội đến các khách hàng".