Tết này dân tình tha hồ lựa hàng OCOP Hà Tĩnh, có nước mắm ngon, cá biển, tôm to, mực khô

Tăng tốc sản xuất sản phẩm chất lượng

HTX Dịch vụ Chế biến hải sản Phú Sáng, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, với nhiều sản phẩm như: nước mắm, cá khô, mực khô, ruốc kem… Đây là thời điểm đang bước vào vụ sản xuất cao điểm, hoạt động hết công suất để đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra thị trường dịp Tết Nguyên đán 2025.

Chị Nguyễn Thị Sáng - Giám đốc HTX Dịch vụ Chế biến hải sản Phú Sáng, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang chuẩn bị sản phẩm chất lượng để tung ra thị trường Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Sáng - Giám đốc HTX Dịch vụ Chế biến hải sản Phú Sáng cho biết: "So với năm trước, quy mô sản xuất của cơ sở không tăng nhưng HTX chú trọng đầu tư máy móc, áp dụng công nghệ chiết rót tự động trong sản xuất nước mắm, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Đồng thời, đầu tư xây dựng cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội nên thị trường tiêu thụ rộng mở hơn.

Hiện tại, để chuẩn bị số lượng sản phẩm bán trong dịp Tết Nguyên đán 2025, cơ sở đang tập trung chuẩn bị nguồn hàng nhiều hơn ngày thường. Dự kiến dịp Tết sẽ cung cấp ra thị trường hơn 50.000 lít nước mắm, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái".

Công nhân của HTX Dịch vụ Chế biến hải sản Phú Sáng, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đang hoạt động hết công suất để đưa ra thị trường Tết đủ, đảm bảo chất lượng. Ảnh: PV

Nước mắm HTX Dịch vụ Chế biến hải sản Phú Sáng, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mang hương vị đặc trưng riêng của quê hương Hà Tĩnh, tinh tuý của của đất trời và biển cả độc đáo từ cách lựa chọn nguyên liệu đến quy trình sản xuất, tỉ lệ và bí quyết ủ chượp truyền thống. Ảnh: PV



Nắm bắt thị trường tiêu thụ dịp Tết tăng nên những ngày này không khí hoạt động của HTX Chế biến và Kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi (xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) cũng đang tập trung sơ chế, đóng gói sản phẩm. Với 1 sản phẩm OCOP 4 sao là tôm nõn khô và 2 sản phẩm OCOP 3 sao (cá cơm ngần khô và mực khô), sản phẩm của HTX từ lâu đã được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn để sử dụng trong gia đình và làm quà. Hiện, các sản phẩm của HTX không chỉ được phủ sóng ở thị trường trong nước mà còn theo chân người tiêu dùng đến nhiều quốc gia.

Chị Phạm Thị Hoa – Giám đốc HTX Hoa Linh Chi, ở thôn Bắc Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để có được sản phẩm tôm nõn thị trường đón nhận phải trải qua bao thăng trầm. Ảnh: PV

Bà Phạm Thị Hoa - Giám đốc HTX Chế biến và Kinh doanh hải sản Hoa Linh Chi, cho biết: "Năm 2024, HTX đã thu mua hơn 30 tấn cá, tôm, mực tươi để chế biến sản phẩm khô bán ra thị trường. Hải sản khô rất tiện lợi cho việc chế biến các món ăn, được sử dụng nhiều trong dịp Tết, nhất là thời gian sau Tết, khách hàng mang đi làm quà ở các tỉnh, nước ngoài, sản lượng hàng dịp này tăng khoảng 30 - 40% so với ngày thường.

Bởi vậy, chúng tôi tăng tốc sản xuất, đóng gói để có đủ sản lượng hàng phục vụ người dân. Ngoài 11 công nhân chính, thời điểm cần lượng hàng lớn chúng tôi phải thuê thêm lao động thời vụ".

Đưa sản phẩm OCOP vào mỗi giỏ quà Tết

Những năm gần đây, sản phẩm OCOP đã trở thành lựa chọn phổ biến cho các giỏ quà Tết bởi sự đảm bảo về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mang đậm nét văn hóa địa phương.

Công ty TNHH Khoa học và công nghệ An Phát, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thời điểm này cũng đang tập trung sản xuất, đóng gói, để chuẩn bị lượng hàng lớn cho dịp cuối năm.

Công nhân Công ty TNHH Khoa học và công nghệ An Phát, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đang tiến hành đóng gói, để kịp cho thị trường Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: PV

Bà Phan Thị Hào - Phó Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và công nghệ An Phát, chia sẻ: "Qua nắm bắt các đơn đặt hàng, dịp Tết Nguyên đán, mức tiêu thụ các sản phẩm tại Công ty sẽ tăng 10-15%. Các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP 3 sao như: cốm gạo lứt, bột gạo lứt và OCOP 4 sao là Trà gạo lứt OMEGA An Phát sẽ tiêu thụ tăng 25-30% so với ngày thường".

"Đầu tháng 11 (al), Công ty chúng tôi bắt đầu đẩy mạnh chuẩn bị nguyên liệu, tăng số lượng công nhân để kịp hoàn thành các đơn hàng Tết. Bên cạnh tập trung chuẩn bị lượng sản phẩm đảm bảo chất lượng, Công ty còn chú trọng đến việc cải tiến mẫu mã nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và mua làm quà tặng của khách hàng.

Các sản phẩm từ lúa gạo mang lại lợi ích sức khỏe tốt nhất cho khách hàng. Ảnh: PV

Các bể chượp để sản xuất nước mắm được phơi nắng, để sản xuất ra những chai nước mắm thơm, ngon. Ảnh: PV

Ngoài sản phẩm truyền thống, năm nay chúng tôi còn đa dạng hình thức mẫu mã, đóng gói tiện lợi, phù hợp làm quà biếu để phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất", bà Phan Thị Hào cho biết thêm.

Sản phẩm nước mắm truyền thống đạt chứng nhận OCOP 4 sao, để đến với nhiều tỉnh, thành trong nước. Ảnh: PV

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản Hà Tĩnh, cho biết: "Thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP dịp cuối năm tăng gấp 3 - 4 lần so với ngày thường. Ngoài động viên, đôn đốc tập trung tăng doanh số, đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở OCOP phải chú trọng đến chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cải tiến mẫu mã, đa dạng về chủng loại, phát triển thêm các đối tượng liên doanh liên kết mới".

Hà Tĩnh hiện có 290 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, bao gồm các đặc sản như: nước mắm, kẹo cu đơ, hương trầm, bánh đa nem, miến gạo, hải sản khô và nhiều sản phẩm khác. Các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đã và đang làm phong phú lượng hàng hóa trong dịp Tết năm nay. Đáng chú ý, nhiều chủ thể OCOP đã đầu tư, lên ý tưởng về mẫu giỏ quà thật sang trọng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.