Trong hành trình khám phá Thừa Thiên Huế, du khách hãy dậy thật sớm để đón bình minh trên đầm Lập An - vụng nước lợ mênh mông bên bờ vịnh Lăng Cô.

Đầm Lập An, còn gọi là đầm An Cư, vụng An Cư hay đầm Lăng Cô, uốn qua chân đèo Phú Gia, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 50 km.

Cảnh sắc đầm Lập An hay còn gọi là đầm Lăng Cô như tranh thủy mặc, một bên là dãy Bạch Mã hùng vĩ, một bên là đầm nước tựa tấm gương khổng lồ phản chiếu màu của núi rừng, bầu trời mênh mang.

Đầm Lập An mỗi mùa cảnh sắc lại có nét cuốn hút riêng, đẹp nhất vào khoảng từ tháng 3 đến tháng 6. Thời gian này là mùa nắng, có thể khá nóng, nhưng bù lại thời tiết thuận lợi cho du khách ngắm cảnh, chụp hình.

Từ 5 giờ đến 6 rưỡi sáng là khoảng thời gian lý tưởng để ngắm bình minh trên đầm Lập An. Những tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua làn mây trắng bồng bềnh, uốn lượn quanh dãy núi Bạch Mã phía xa xa, bừng lên sức sống của ngày mới.

Ven bờ đậu những chiếc thuyền nhỏ rực rỡ màu sắc của ngư dân. Du khách có thể thấy trên mặt đầm Lập An có những chòi nổi - nơi người dân trông coi cọc nuôi hàu, lồng cá.

Đến nay, đầm Lập An vẫn giữ được gần như nguyên vẹn cảnh sắc thiên nhiên mộc mạc, thanh bình.

Sáng sớm, người dân dậy đi thể dục quanh đầm Lập An rất đông. Có rất nhiều ngư dân đã thả lưới, giăng câu để đánh bắt cho kịp buổi chợ sớm.

Nếu không kịp đến đầm Lập An vào sáng sớm để đón bình minh, du khách hãy chọn lúc chiều tà ngắm mặt trời dần buông xuống dãy núi Bạch Mã.

Đầm Lập An tấp nập nhất có lẽ vào mùa thu hoạch hàu từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, từ buổi bình minh đã rộn tiếng ngư dân cười nói, gỡ hàu, rửa hàu và tất tả gánh hàu lên bờ.

Du khách đừng quên thưởng thức đặc sản hàu ở những nhà hàng ven bờ, mua vài chai mắm hàu về làm quà.

Du khách ghé thăm đầm Lập An hay còn gọi là đầm Lăng Cô, thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, (tỉnh TT-Huế) không chỉ bị ấn tượng bởi cảnh sắc thiên nhiên hữu tình mà còn bởi những phút giây tránh xa khỏi khói bụi thành phố, tấp nập bon chen.