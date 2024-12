Hà Tĩnh: Biến đồi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” thánh trang trại tiền tỷ, trứng vịt to, tôm càng xanh to bự Anh nông dân Hà Tĩnh biến vùng đồi “chó ăn đá, gà ăn sỏi” trang trại tiền tỷ, trứng vịt to, tôm càng xanh bự

Anh Lê Công Tuấn, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) đã biến vùng đồi khô cằn sỏi đá thành một trang trại trồng cam, bưởi, cây keo, nuôi vịt đẻ và nuôi tôm càng xanh to bự…đem lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm.