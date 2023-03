TH nhập khẩu thêm gần 2.000 bò sữa thuần chủng Holstein Friesian từ Mỹ

Đàn bò sau đó được đưa về trại Tân Đáo của TH thực hiện cách ly, phòng dịch theo đúng quy định quốc tế trong thời gian 45 ngày trước khi bổ sung vào đàn bò cao sản của TH ở các trang trại khắp Việt Nam – quy mô tổng đàn hiện đã lên tới gần 70.000 con.

1.941 con bò sữa do TH nhập khẩu đã cập cảng Cửa Lò – Nghệ An đêm 8/3.

Đây là đợt nhập khẩu bò từ Mỹ lần thứ 2 trong năm 2023 của Tập đoàn TH. Trước đó, ngày 1/1, TH đã thực hiện nhập khẩu đàn bò đầu tiên 2.380 con từ Arizona, Idaho đến Pennsylvania (Mỹ) về trang trại của Tập đoàn tại tỉnh Kaluga, Liên bang Nga, nơi TH đang triển khai dự án đầu tư Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao 2,7 tỷ USD.

Quy trình tuyển lựa chặt chẽ cho dòng sữa tươi sạch tiêu chuẩn quốc tế

Được biết, để kịp tiến độ đón đàn bò về Việt Nam theo đúng kế hoạch vào đầu tháng 3 này, các chuyên gia cấp cao người Israel và Việt Nam từ Viện Nghiên cứu Bò sữa TH đã rút ngắn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão để dành thời gian tuyển lựa từng con trong đàn bò cao sản thuần chủng HF tại các trang trại ở Mỹ.

Đàn bò được tuyển lựa theo các tiêu chí khắt khe từ lý lịch, phả hệ, tiềm năng di truyền đến ngoại hình, thể chất, tiềm năng năng suất sữa và khả năng chống đỡ bệnh tật ở vùng nhiệt đới.

Ở thời điểm hiện tại, giống bò sữa HF tại Mỹ được các chuyên gia đánh giá là có tiềm năng năng suất sữa cao nhất và các tính trạng di truyền ưu thế tốt hàng đầu thế giới. TH yêu cầu chỉ những cá thể bò sữa có chỉ số giá trị di truyền GTPI trên 2.800 mới được chọn. Đây là chỉ số giúp đánh giá tổng thể tiềm năng của bò sữa về sản lượng, khả năng sinh sản, chống đỡ bệnh tật và di truyền vượt trội các yếu tố này cho thế hệ sau.

"Thực tế, đa số bò nhập về lần này có chỉ số giá trị di truyền GTPI đạt từ 2.900-3.000. Chúng tôi nhận định đây là những con bò sữa giống tốt nhất của Mỹ về giá trị di truyền, đủ khả năng cải thiện di truyền cho một quần thể lớn" - ông Gilad Efrat, Giám đốc Kỹ thuật Trang trại TH, người trực tiếp tham gia tuyển chọn, cho hay.

Sau 21 ngày trên biển, đàn bò được cục Thú y Việt Nam kiểm dịch tại cảng Cửa Lò rồi được đưa về trại Tân Đáo của TH để cách ly và làm quen với môi trường sống mới.

Cũng theo ông Gilad Efrat, đàn bò mới nhập khẩu về là bò tơ có độ tuổi từ 17-20 tháng, đều đạt tiêu chuẩn giống bò sữa HF theo các quy định và tiêu chí của Hiệp hội bò sữa Mỹ. Đặc biệt, các cá thể bò cũng có tiềm năng di truyền tính trạng số lượng tế bào soma thấp (dưới 100.000/ml sữa tươi) giúp hạn chế bệnh viêm vú.

"Thông tin này rất quan trọng trong quá trình chúng tôi đánh giá đàn bò. Bởi viêm vú là căn bệnh phổ biến ở bò sữa và nếu không được kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng, độ sạch, an toàn của sữa tươi nguyên liệu. Đàn bò TH nhập về có số lượng tế bào soma thấp sẽ giúp hạn chế bệnh viêm vú, từ đó giảm thiểu việc sử dụng các loại thuốc thú y; kết hợp với con chip "mắt thần" cảnh báo bệnh viêm vú trước 4 ngày, chúng tôi hoàn toàn có thể tự hào về chất lượng dòng sữa tươi sạch TH true MILK" – ông Gilat Efrat giải thích.

TH nỗ lực nâng cao sản lượng sữa phục vụ trong nước và xuất khẩu

Việc nhập khẩu không chỉ giúp TH tiếp tục nâng cao sản lượng sữa của đàn bò mà còn giúp TH có thêm lợi thế trong hỗ trợ kĩ thuật, nhân đàn từ các chuyên gia Mỹ - đất nước có đàn bò sữa lớn nhất thế giới, có nền chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa rất phát triển và chất lượng con giống tốt.

Đây là đợt nhập bò cao sản thuần chủng lần thứ 24 của TH về Việt Nam trong 14 năm qua. Bò sữa TH có khả năng cho năng suất sữa trung bình khoảng 35 lít/ngày vào mùa cao điểm. Hàm lượng chất béo trong sữa đạt 3,6-3,8% và hàm lượng chất đạm trên 2,7%.

Sữa tươi sạch TH true MILK có nguồn cung nguyên liệu từ gần 70.000 con bò sữa được chăn nuôi tập trung tại các trang trại.

Tại Việt Nam, Tập đoàn TH đang phát triển trang trại chăn nuôi bò sữa ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Giang, Cao Bằng, Lâm Ðồng, Kon Tum, Phú Yên, An Giang. Riêng ở Nghệ An, năm 2020, TH đã xác lập kỷ lục Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín lớn nhất thế giới.

Với các dự án sữa, bà Thái Hương - Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH - định hướng sản xuất sữa tươi sạch phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu với các dòng sản phẩm tươi ngon, bổ dưỡng.

Số liệu của Nielsen cho thấy thị phần sữa tươi của TH liên tục tăng trưởng, năm 2022 đã đạt 45% thị phần bán lẻ thành thị, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam.

Các trang trại TH ở khu vực phía Bắc sẽ hướng đến xuất khẩu. TH là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp mã số xuất khẩu sữa tươi sạch chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Dự án sữa tại Liên bang Nga cũng có những bước tiến mạnh mẽ, đã hoàn thành giai đoạn 1 với hai trang trại đã đi vào hoạt động và Nhà máy chế biến sữa tươi đang khẩn trương xây dựng.