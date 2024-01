Thạch Thất đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết và các Lễ hội đầu xuân năm 2024

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong thực hiện đợt cao điểm kiềm chế TNGT (giảm cả 03 tiêu chí: số vụ, số người chết, số người bị thương); không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Không để xảy ra ùn, tắc giao thông kéo fài trên 30 phút. Không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tổ chức tuyên truyền, vận động lái xe, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh vận tải ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm TTATGT. Không để tình trạng ô tô chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thành, thùng xe hoạt động gây bức xúc trong dư luận, để các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố ghi nhận, cơ quan báo chí, Nhân dân phản ánh.



Thạch Thất mở đợt cao điểm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các Lễ hội đầu xuân năm 2024. Ảnh: PV

Đợt thực hiện chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ ngày 31/12/2024 đến ngày 10/01/2024: Các đơn vị tập trung điều tra cơ bản, rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, đối tượng, khung thời gian tập trung đấu tranh, xử lý,...; chuẩn bị các đièu kiện để thực hiện Kế hoạch.

Giai đoạn 2: Từ ngày 11/01/2024 đến ngày 24/2/2024 các đơn vị quyết liệt triển khai TTKS, XLVP "xuyên Tết" theo kế hoạch, đồng thời tổ chức việc phòng chống ùn tắc giao thông, hỗ trợ người dân di chuyển quá trình nghỉ tết và quay trở lại làm việc trong những ngày đầu năm mới.

Giai đoạn 3: Từ ngày 25/2/2024 đến ngày 93/2024 (29/01/2024 Âm lịch): Các đơn vị căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tết triển khai phương án đảm bảo TTATGT phục vụ Nhân dân di chuyển, tham gia các Lễ hội xuân 2024 diễn ra tại địa phương.

Đợt cao điểm thực hiện trên các nội dung: công tác tuyên truyền; tổ chức giao thông, chỉ huy, điều khiển giao thông;bảo đảm ANTT tại các sự kiện, lễ hội; tuần tra, kiểm soát, XLVP về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; công tác, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm; phòng, chống đua xe trái phép; kiểm tra, đôn đốc, động viên, khen thưởng.

Công an Thạch Thất tiếp tục xử lý kiên quyết, triệt để, kết hợp với tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT cho người dân; bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và người dân trong khi làm nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại bình thường của người dân. Lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ CSGT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm quy trình, quy định công tác. Đặc biệt, nghiêm cấm việc can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về TTATGT trong quá trình làm nhiệm vụ.

Tinh thần chung của đợt cao điểm này là ra quân thực hiện "xuyên Tết" để bảo đảm tốt TTATGT, TTXH, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.