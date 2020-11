Thái Bình có nhiều dự án nhà ở thương mại cấp mới nhất miền Bắc

Tổng hợp từ 56/63 địa phương có báo cáo số liệu, Bộ Xây dựng cho biết, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại trong quý III/2020, trên cả nước có 295 dự án với 125.449 căn hộ được cấp phép; 1.272 dự án với 243.265 căn hộ đang triển khai xây dựng; 118 dự án với 25.911 căn hộ hoàn thành. Số lượng dự án nhà ở được cấp phép giảm nhẹ (giảm khoảng 9,3%) so với quý II/2020. Cụ thể:



Tại miền Bắc có: 109 dự án với 54.872 căn hộ được cấp phép. Trong đó, các dự án nhà ở thương mại mới tập trung chủ yếu tại Thái Bình (46 dự án), Hưng Yên (28 dự án);

Thái Bình dẫn đầu miền Bắc về số lượng dự án nhà ở thương mại cấp mới và đang hoàn thiện. (ảnh TBTV)

218 dự án với 55.650 căn hộ đang triển khai xây dựng, tập trung chủ yếu tại Hải Dương (77 dự án), Thái Bình (35 dự án), Bắc Giang (23 dự án); 18 dự án với 2.218 căn hộ hoàn thành.

Theo Bộ Xây dựng, số lượng dự án được cấp phép và số lượng dự án hoàn thành trong quý III/2020 tại miền Bắc không chênh lệch nhiều so với quý II/2020 (số lượng dự án được cấp phép tăng 02 dự án và số lượng dự án hoàn thành giảm 01 dự án so với quý trước), tuy nhiên, số lượng dự án đang triển khai lại giảm mạnh (chỉ bằng 43,7%) so với quý trước.

Cũng trong quý III/2020, số lượng dự án phát triển nhà ở thương mại tăng mạnh ở khu vực miền Trung, số lượng các dự án được cấp phép tăng gấp khoảng hơn 6 lần, số lượng các dự án đang triển khai tăng gần 1,4 lần, số lượng dự án hoàn thiện tăng gần 2 lần so với quý II/2020.

Cụ thể, có 140 dự án nhà ở thương mại với 58.263 căn hộ được cấp phép, trong đó, tập trung chủ yếu tại Quảng Ngãi (107 dự án);

400 dự án với 117.180 căn hộ đang triển khai xây dựng. Đáng chú ý, tại Quảng Nam (144 dự án), Quảng Ngãi (85 dự án), Nghệ An (61 dự án);

67 dự án với 8.118 căn hộ hoàn thành, tập trung chủ yếu tại Quảng Nam (28 dự án), Quảng Ngãi (22 dự án).

Tại miền Nam, có 46 dự án với 12.314 căn hộ được cấp phép, trong đó, tập trung chủ yếu tại Bình Dương (12 dự án), TP. HCM và Vĩnh Long (8 dự án);

654 dự án với 70.435 căn hộ đang triển khai xây dựng, tập trung chủ yếu tại Bình Dương (469 dự án) và TP. HCM (102 dự án).

Cũng tại khu vực miền Nam có 33 dự án với 15.575 căn hộ hoàn thành. So với quý II/2020, số lượng dự án phát triển nhà ở tại miền Nam trong Quý III/2020 có sự biến động, số lượng dự án được cấp phép giảm mạnh (chỉ bằng 25,4%), số lượng dự án đang triển khai tăng nhẹ (khoảng 4.3%), số lượng dự án hoàn thành tăng mạnh (khoảng 1,7 lần).

Trái ngược với dự án nhà ở thương mại, số lượng dự án nhà ở xã hội trong quý III rất ít. Cụ thể, số lượng dự án nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng rất ít, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 04 dự án quy mô xây dựng khoảng hơn 3.630 căn, tương ứng khoảng hơn 181.500 m2 và không có dự án mới được khởi công. Điển hình là dự án tại Khu đô thị Phước Long, TP Nha Trang do Công ty CP phát triển nhà và đô thị HUD Nha Trang làm chủ đầu tư với 700 căn dự án.

Theo đó nâng tổng số dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trên cả nước lên 248 dự án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng khoảng hơn 103.500 căn, với tổng diện tích hơn 5.175.000 m2 và có 264 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 216.500 căn, với tổng diện tích khoảng 10.825.000 m2 đang tiếp tục triển khai.