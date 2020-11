Thái Bình có Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy mới

Cụ thể, Tỉnh ủy Thái Bình vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình về công tác cán bộ.

Tại hội nghị này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Hoàng Thái Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ông Hoàng Thái Phúc (giữa) là tân Trưởng Ban Nội chính Thái Bình. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Người tiền nhiệm của ông Hoàng Thái Phúc là ông Nguyễn Văn Điều. Ông Điều trước đó là tâm điểm của vụ lùm xùm trong dư luận về việc lái xe đâm chết người rồi bỏ chạy ở Thái Bình.

Vụ án sau đó được Công an Thái Bình khởi tố, ông Điều cũng bị Công an TP.Thái Bình khởi tố bị can.

Tuy nhiên, không lâu sau ông Điều được xác định tử vong ở địa phương.

Cũng theo quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình, ông Hà Tiến Thăng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.