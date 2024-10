Thái Bình đính chính số liệu về thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn Do sơ suất kỹ thuật, Thái Bình đính chính số liệu về thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn

UBND tỉnh Thái Bình vừa đính chính số liệu liên quan Quyết định số 26, quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.