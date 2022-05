Thái Bình: Sau khởi tố 2 nguyên lãnh đạo Công an xã, Viện Kiểm sát kiến nghị "nóng" với chính quyền

Cụ thể, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra năm 2017 tại UBND xã Việt Hùng (huyện Vũ Thư), Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư thấy, trong công tác quản lý cán bộ cấp dưới trực tiếp của UBND xã Việt Hùng còn có thời điểm buông lỏng, dẫn đến cán bộ Công an xã vi phạm pháp luật bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Về diễn biến vụ án, ngày 10/4/2016, ông Phan Văn Ban - Chủ tịch UBND xã Việt Hùng ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tiếp (SN 1977, Mỹ Lộc 2, xã Việt Hùng) làm Công an viên.

Ông Tiếp thực hiện nhiệm vụ từ tháng 4/2016 đến tháng 7/2016 thì xin nghỉ việc. Sau khi ông Tiếp nghỉ việc, ông Nguyễn Văn Ninh - Trưởng Công an xã Việt Hùng và ông Phạm Duy Hiền - Phó Trưởng Công an xã Việt Hùng đã không báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã Việt Hùng ban hành quyết định miễn nhiệm Công an viên đối với ông Tiếp, mà vẫn để danh sách Công an viên lĩnh phụ cấp hằng tháng có tên ông Tiếp.

Do không biết ông Tiếp nghỉ việc nên từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2017, chị Nguyễn Thị Ngọc - là kế toán ngân sách xã Việt Hùng vẫn lập bảng phụ cấp và chi trả phụ cấp Công an viên mang tên ông Tiếp và trình Chủ tịch UBND xã Việt Hùng ký duyệt.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư kiến nghị Chủ tịch UBND huyện này chỉ đạo UBND xã Việt Hùng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan. CAXVH

Từ tháng 8/2016 đến tháng 6/2017, ông Nguyễn Văn Ninh đã 2 lần (tháng 12/2016 và tháng 2/2017), ông Phạm Duy Hiền đã 9 lần (từ tháng 8 đến tháng 11/2016; tháng 1/2017 và từ tháng 3 đến tháng 6/2017) trực tiếp ký nhận toàn bộ số tiền phụ cấp Công an viên hằng tháng mang tên ông Nguyễn Văn Tiếp từ cán bộ thủ quỹ của UBND xã Việt Hùng với tổng số tiền là 12.141.000 đồng.

Sau mỗi lần nhận tiền phụ cấp, ông Hiền đều đưa lại cho ông Ninh để ông Ninh chi vào việc ăn uống, liên hoan của Công an xã trong các dịp như: lễ tết, tuần tra đêm...

Đến tháng 7/2017, chị Nguyễn Thị Ngọc biết việc ông Tiếp không tham gia lực lượng Công an xã nên đã không lập hồ sơ chi trả phụ cấp Công an viên mang tên ông Tiếp nữa.

Ngày 29/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Ninh và ông Phạm Duy Hiền về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 1, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án nhân dân huyện để xét xử theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án trên cho thấy hành vi vi phạm pháp luật của ông Nguyễn Văn Ninh và ông Phạm Duy Hiền có nguyên nhân do hạn chế về năng lực, trình độ, nhận thức; các cá nhân này đã lợi dụng việc một cá nhân có thể ký, nhận tiền hộ nhiều người khác khi chi trả tiền phụ cấp để phạm tội.

Bên cạnh đó còn có nguyên nhân từ công tác quản lý cán bộ của UBND xã Việt Hùng còn có hạn chế, việc Công an viên nghỉ việc trong thời gian dài nhưng UBND xã không nắm được, vẫn chi trả tiền phụ cấp; chưa thường xuyên giáo dục tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, kỷ luật nghiệp vụ cho cán bộ cấp dưới.

Vụ việc xảy ra không chỉ cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý theo pháp luật hình sự, tạo dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng tới uy tín của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với nhân dân.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư chỉ đạo UBND xã Việt Hùng tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã, kế toán, thủ quỹ để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, tồn tại và loại bỏ những điều kiện, nguy cơ có thể làm phát sinh các hành vi vi phạm; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc làm của cán bộ cấp dưới theo đúng chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, để phòng ngừa các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật như đã xảy ra.