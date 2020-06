Thái Bình: Nuôi lợn rừng, nuôi cá vược đặc sản, nhiều hộ thu hàng trăm triệu/năm

Nuôi lợn rừng, nuôi cá vược bằng vốn của Hội

Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình cho biết: Hiện tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) toàn tỉnh đạt gần 28 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 1.675 hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất.

Nhiều hộ nông dân xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) được vay vốn đầu tư nuôi trồng thủy sản, trong đó có nuôi tôm sú, nuôi tôm thẻ chân trắng, nuôi cá vược đặc sản mang lại thu nhập tốt. Ảnh: Thu Hà

"Cùng với đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND, các cơ sở Hội còn tích cực vận động hội viên, nông dân đầu tư vốn cải tạo vườn tạp, phát triển chăn nuôi, trong đó có nuôi các con đặc sản như lợn rừng, nuôi cá vược, chuyển đổi vùng đất úng, trũng kém hiệu quả sang chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ hải sản đạt hiệu quả kinh tế cao". Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình

Nguyễn Văn Hòa

Theo đánh giá của Hội ND tỉnh Thái Bình, trong thời gian qua đã có nhiều hộ hội viên vay vốn đầu tư thành công như hộ ông Phạm Tiến Thế (thôn Nam, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình) vay 30 triệu đồng chuyển đổi 7.000m2 đất thành trang trại nuôi lợn ỉ và lợn rừng. Hàng năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm.

Hay hộ ông Bùi Viết Đác (thôn Cam Đoài, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy) vay 30 triệu đồng cùng với nguồn vốn từ Ngân hàng NNPTNT và vốn tự có của gia đình, ông đầu tư vào mô hình "nuôi cá lóc bông". Hàng năm trừ chi phí mô hình đem lại thu nhập cho gia đình ông từ 150-200 triệu đồng.

Hiệu quả hơn nữa là mô hình nuôi cá lồng của hộ ông Phạm Đình Chiểu (xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư). Gia đình ông vay 80 triệu đồng Quỹ HTND cùng với vốn gia đình đầu tư mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 400-500 triệu đồng/năm.

Hay mô hình nuôi trồng thủy sản của anh Bùi Văn Quyết (ở xóm Đồng Lại, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải). Với diện tích 1ha vùng chuyển đổi cấy lúa kém hiệu quả, anh Quyết cải tạo chia làm 8 ao nuôi thủy sản, trong đó, 2 ao nuôi cá vược và nuôi cá song, 5 ao tôm sú và 1 ao nuôi tôm thẻ chân trắng.

Anh Quyết tâm sự: "Để có vốn đầu tư, ngoài vốn của nhà, tôi phải chạy vạy khắp nơi vay vốn. Nhiều khi bí quá, tôi phải vay nóng bên ngoài với lãi suất "đắt cắt cổ". May mắn, được Quỹ HTND cho vay, tôi cũng bớt vất vả phần nào. Đến nay, mô hình nuôi cá vược, nuôi tôm sú, nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình đã cho hiệu quả kinh tế cao thu về hàng trăm triệu đồng/năm".

Quản lý vốn vay chặt chẽ

Để nâng cao chất lượng công tác cho vay vốn, Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh đã phối hợp với Ban Điều hành Quỹ HTND Trung ương tập huấn nghiệp vụ vay vốn cho Tổ tiết kiệm vay vốn tại 4 lớp ở 4 huyện: Quỳnh Phụ, Đông Hưng, TP.Thái Bình, Vũ Thư cho 700 hội viên. Quỹ HTND tỉnh cũng hướng dẫn 3 xã lập dự án vay vốn mới.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND từ tỉnh tới cơ sở đã tổ chức 84 cuộc hội thảo, tham quan học tập mô hình cho gần 8.000 lượt hội viên; mở 2.162 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho hơn 181.000 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời, Hội tổ chức 115 lớp dạy nghề cho trên 3.800 hội viên. Hội viên nông dân sau học nghề đã có gần 1.300 người có việc làm.

Công tác kiểm tra giám sát hoạt động Quỹ HTND được thực hiện thường xuyên. Đã có 8 huyện, thành phố tổ chức được trên 1.200 cuộc, trong đó cấp tỉnh kiểm tra 8 cuộc, cấp huyện 362 cuộc, cấp xã 1.152 cuộc. Số đơn vị được kiểm tra 1.242 cuộc. Qua kiểm tra, theo dõi, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, hạn chế các tệ nạn xã hội, đồng thời, từ nguồn vốn vay đã thu hút nhiều nông dân tham gia vào tổ chức Hội.

Được hỗ trợ vốn, hướng dẫn tập huấn KHKT, hội viên nông dân tỉnh Thái Bình hăng hái tham gia các phong trào thi đua do Hội ND phát động. Trong năm 2019, Hội ND tỉnh có hơn 256.700 hộ gia đình hội viên đăng ký danh hiệu nông dân thi đua SXKD giỏi, qua bình xét có 76% hội viên đạt danh hiệu.

Đời sống được nâng lên, trong 2 năm 2018 - 2019, Hội ND các cấp trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới hơn 91 tỷ đồng và tham gia trên 255.800 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Hội viên đã tham gia làm mới và sửa chữa 12.105km đường giao thông nông thôn; xây mới và cải tạo 10.861km kênh mương, 461 cầu, cống, 625 phòng học, trạm xá xã. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã hiến đất và tích cực góp vốn đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, đường giao thông nông thôn.n