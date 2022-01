Thái Lan tái khởi động chương trình “Test & Go” với quy định siết chặt hơn

Khách du lịch tham quan Vịnh Maya (thuộc quần đảo Koh Phi Phi Leh, tỉnh Krabi) hôm 3/1. Vịnh Maya nổi tiếng thế giới sau phim "The Beach" năm 2000 với sự xuất hiện của ngôi sao Hollywood Leonardo DiCaprio. Vịnh Maya vừa được mở trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa để hệ sinh thái phục hồi. (Ảnh: Reuters)

Chương trình "Test & Go" sẽ tiếp tục với quy định test 2 lần

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 20/1 Tại Bangkok, người phát ngôn Taweesilp Visanuyothin của Trung tâm quản lý tình huống Covid-10 (CCSA) cho biết: Kể từ ngày 1/2 những người nhập cảnh vào Thái Lan theo chương trình "Test & Go" cần xét nghiệm 2 lần (khi đến và 5 ngày sau đó). Trong thời gian này khách du lịch cần cách ly tại khách sạn để chờ kết quả xét nghiệm, đồng thời được yêu cầu tải một ứng dụng (App) theo dõi họ từ nơi lưu trú.

"Test & Go" cũng là một chương trình thí điểm miễn kiểm dịch, bên cạnh chương trình "Phuket Sandbox" (Hộp cát Phuket - bắt đầu từ tháng 7/2021), nhằm kích cầu phục hồi du lịch cho Thái Lan. (Ảnh: thethaiger)

Chương trình "Test & Go" (Xét nghiệm và Lên đường) được khởi động từ ngày 1/11/2021, cho phép khách du lịch quốc tế tới Thái Lan chỉ cần lưu lại một đêm tại khách sạn. Nếu kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, họ có thể rời khỏi khách sạn và tự do tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

Nhưng chỉ sau 7 tuần triển khai, chương trình "Test & Go" phải tạm dừng từ ngày 21/12/2021, do sự xuất hiện của biến thế mới Omicron. Nay khi tình hình thực tế cho thấy số ca lây nhiễm Covid-19 và tử vong không tăng đột biến, chương trình "Test & Go" được cho là có thể tiếp tục hoạt động nhưng sẽ thắt chặt hơn và vẫn được nhà chức trách Thái Lan tiếp tục xem xét.

Khách du lịch quốc tế tới sân bay Suvarnabhumi trong ngày đầu Thái Lan triển khai chương trình "Test & Go" 1/11/2021. (Ảnh: AFP)

"Trong trường hợp nếu có nhiều ca lây nhiễm hơn hoặc tình hình thay đổi, (nhà chức trách) sẽ đánh giá lại số khách đang du lịch trong nước và điều chỉnh theo chương trình Phuket Sandbox" - ông Taweesilp Visanuyothin lưu ý.

Đề xuất mới của Thái Lan với khách du lịch về bảo hiểm y tế

Trước chương trình "Test & Go", chương trình Phuket Sandbox (Hộp cát Phuket) được triển khai thí điểm như bước đầu tiên thu hút khách du lịch quốc tế tới Thái Lan trong điều kiện bình thường mới. Theo đó những khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ tham gia chương trình sẽ dành 7 đêm lưu lại tại một số địa điểm được chỉ định, trước khi được phép đi tiếp tới những nơi khác của Thái Lan.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan hôm 19/1 cũng đề xuất biện pháp mới về bảo hiểm y tế với khách du lịch nước ngoài. (Ảnh: Reuters)

Các điểm đến thuộc chương trình Phuket Sandbox (Hộp cát Phuket) hiện bao gồm Phuket, Koh Samui, Krabi và Phang Nga. CCSA hôm 20/1 cũng đồng ý mở rộng Phuket Sandbox (Hộp cát Phuket) với thêm 2 điểm đến là các bãi biển phía đông nổi tiếng Pattaya và Koh Chang.

Khi những quy định hạn chế được nới lỏng hơn, các nhà hàng sẽ được phép phục vụ đồ uống có cồn từ 9 giờ tối tới 11 giờ đêm. Tuy nhiên các quán bar và câu lạc bộ đêm vẫn phải đóng cửa.

Năm 2022 Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan ước tính sẽ có khoảng 5 triệu khách du lịch quốc tế tới Thái Lan. (Ảnh: AFP)

Hôm 19/1 Bộ Y tế Công cộng cũng đề xuất biện pháp mới về bảo hiểm y tế với khách du lịch nước ngoài: "Chúng tôi sẽ không trợ cấp nữa. Khách du lịch phải mua bảo hiểm y tế chi trả cho tất cả các đợt điều trị (Covid-19) hoặc mua thêm bảo hiểm y tế khi đến đây… Biện pháp này sẽ có hiệu lực khi chương trình "Test & Go" được giới thiệu lại" - Tiến sĩ Kiattiphum Wongrajit, Thứ trưởng Bộ Y tế Công cộng Thái Lan thông báo.

Trước đó việc chi trả bảo hiểm y tế một phần khiến Chính phủ Thái Lan phải gánh vác phần còn lại của hóa đơn viện phí. Đến nay con số này đã lên tới 100 triệu Bath - hơn 3 triệu USD. Số khách du lịch đến Thái Lan năm 2021 chỉ bằng khoảng 0,5% so với thời trước Covid-19, với kỷ lục Thái Lan đạt được năm 2019 là đón gần 40 triệu khách du lịch.