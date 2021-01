Thăng bậc hàm đối với Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với ông Trần Đình Nghĩa – Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội.

Theo đó, vị Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá.

Trước đó, trong lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, về việc điều động Thượng tá Trần Đình Nghĩa đến nhận nhiệm vụ, giữ chức Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội.

Tân Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.Hà Nội vừa được điều động trước đó là Trưởng Công an huyện Mê Linh.

Người tiền nhiệm của ông Trần Đình Nghĩa là Trung tá Phạm Thị Thùy Dương. Bà Dương được điều động đến nhận nhiệm vụ, giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ Công an TP.Hà Nội.