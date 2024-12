Tháng tri ân khách hàng: Ngành điện miền Nam "thắp sáng niềm tin" các hộ nghèo

Năm 2024, với thông điệp "Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả", EVNSPC đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo cho hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quản lý, góp phần tiếp thêm niềm tin, hi vọng để họ vươn lên trong cuộc sống.

Đồng hành cùng hộ nghèo, gia đình chính sách



Gia đình bà Hồ Thị Mười (xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) là một trong nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn vừa được CBCNV Điện lực thành phố Bến Tre (Công ty Điện lực Bến Tre) đến nhà kiểm tra, sửa chữa miễn phí hệ thống điện sau công tơ, thay thế đèn chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện.

Công ty Điện lực Bến Tre tặng quà, sửa chữa, thay mới hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho các hộ nghèo.

Bà Hồ Thị Mười xúc động: "Tôi quá nghèo, quá khó khăn! Nhờ anh em Điện lực đến cho quà, cho bóng đèn, kiểm tra, sửa chữa giúp hệ thống điện. Tôi vui mừng và cảm ơn nhiều lắm!".

Gia đình bà Mười chỉ là một trong hơn 1.500 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng và hàng nghìn hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố miền Nam nói chung được ngành Điện miền Nam hỗ trợ sửa chữa, lắp mới miễn hệ thống điện, tặng quà trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2024. Hoạt động này không chỉ giúp các hộ gia đình có hệ thống điện an toàn, yên tâm hơn trong sử dụng, mà còn tiếp thêm niềm tin về những điều tốt đẹp, sự sẻ chia trong cuộc sống.

Với những gia đình gặp khó khăn về nhà ở, EVNSPC hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ để xây dựng, sửa chữa các căn nhà tình nghĩa, tình thương. Những căn nhà này được trao trước dịp chuẩn bị bước sang năm mới, đón Xuân Ất Tỵ lại càng có ý nghĩa hơn, bởi các hộ nghèo sẽ được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà khang trang, ấm cúng.

Ông Võ Văn Hoàng (xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) là một trong những hộ nghèo vừa được ngành Điện miền Nam trao tặng nhà tình nghĩa chia sẻ: "Tôi rất vui và hạnh phúc có được một căn nhà mới khang trang như thế này. Cảm ơn Điện lực miền Nam và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình tôi. Căn nhà không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là niềm hy vọng, là động lực để gia đình tôi cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống"…

Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện công trình "Thắp sáng đường quê".

Tại Bình Dương, các hoạt động Tri ân khách hàng cũng đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số. Em Hus Si Na – Học sinh Lớp 3B, Trường tiểu học Hòa Lộc, xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng chia sẻ, con vừa được Công ty Điện lực Bình Dương tặng xe đạp. Con vui lắm, vì đây là ước mơ của con từ rất lâu. Con hứa sẽ học tập thật tốt, để không phụ lòng bố mẹ, thầy cô giáo; phụ lòng các cô chú ngành Điện đã tặng quà cho con.

Đồng hành cùng các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam trong Tháng Tri ân khách hàng, ngành Điện miền Nam còn triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa, các gia đình chính sách, các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn; Thăm hỏi, tặng quà, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Chung tay xây dựng Nông thôn mới

Một trong những chương trình nổi bật trong Tháng Tri ân khách hàng năm 2024 của EVNSPC là Thắp sáng đường quê. Chương trình lắp mới hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên các tuyến đường giao thông nông thôn chưa có đèn đường giúp người dân thuận tiện, an toàn hơn trong đi lại vào ban đêm.

Xây tặng nhà tình nghĩa, tặng quà các hộ nghèo tại nhiều tỉnh thành phía Nam trong Tháng Tri ân khách hàng 2024.

Ông Trà Dũng Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Công trình thắp sáng đường quê là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của ngành Điện lực Đồng Tháp đối với đời sống người dân, cũng như tinh thần đồng hành cùng địa phương phát triển. Công trình góp phần đảm bảo an ninh trật tự, cải thiện giao thông và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân."

Trong Tháng tri ân khách hàng năm nay, hàng trăm tuyến đường chưa có đèn đường ở miền Nam sẽ được các Công ty Điện lực thành viên của EVNSPC thắp sáng, chung tay cùng chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong quá trình tham gia giao thông, góp phần tạo diện mạo mới khang trang – sạch đẹp cho các vùng quê nông thôn.

Còn ông Nguyễn Văn Hết – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre khẳng định, chương trình Tri ân khách hàng của ngành Điện đã góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục phối hợp đồng bộ với Điện lực Mỏ Cày Nam để thực hiện hiệu quả các chương trình do ngành Điện phát động, góp phần cho Huyện nhà phát triển nông nghiệp, nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Lắng nghe, đồng hành cùng khách hàng

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, EVNSPC luôn trân trọng sự đồng hành, hỗ trợ của tất cả khách hàng sử dụng điện, đã góp phần giúp EVNSPC hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Với tháng Tri ân khách hàng năm nay, thông qua các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng và an sinh xã hội, EVNSPC gửi lời tri ân sâu sắc tới đông đảo khách hàng sử dụng điện; đồng thời, tạo sự gắn kết, đem lại hiệu quả thiết thực cho khách hàng và cộng đồng thông qua việc trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong dịp cuối năm và chuẩn bị đón Xuân Ất Tỵ.

Vệ sinh trạm biến áp của khách hàng tại Bạc Liêu trong Tháng Tri ân khách hàng 2024.

Song hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình chính sách, EVNSPC và các Công ty Điện lực đồng loạt tổ chức Hội nghị khách hàng để lắng nghe ý kiến phản ánh của khách hàng, giải đáp các thắc mắc, kết hợp tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Tặng quà các khách hàng lớn đã tích cực tham gia thực hiện điều chỉnh phụ tải tiêu thụ điện trong năm 2024; triển khai các chương trình cấp điện mới, hỗ trợ sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng tư vấn, hướng dẫn miễn phí hệ thống điện sau công tơ; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp, thí nghiệm máy biến áp của khách hàng; Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền tới khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất thông qua các kênh, các hoạt động như: Hội nghị trực tiếp, tư vấn qua tổng đài CSKH, App, trang Web, tin nhắn, phối hợp với các cơ quan đoàn thể, chính trị - xã hội; biểu dương gia đình tiết kiệm điện…