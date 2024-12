Thành công vượt mong đợi của "Squid Game 2"

"Squid Game 2" là phần tiếp theo của series đình đám "Squid Game" vừa bất ngờ nhận đề cử ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch hay nhất tại giải Quả Cầu Vàng lần thứ 82 dù chưa chính thức phát hành. Danh sách đề cử được công bố vào ngày 9/12 (giờ Hà Nội), chỉ ba tuần trước khi bộ phim dự kiến lên sóng vào ngày 26/12.

Phim sẽ cạnh tranh với các đối thủ nổi bật như: "The Day of the Jackal" (Peacock), "The Diplomat" (Netflix), "Mr. & Mrs. Smith" (Prime Video), "Slow Horses" (Apple TV), và "Shogun" (FX/Hulu). Đáng chú ý, "Shogun" đã giành giải Emmy Phim truyền hình chính kịch xuất sắc năm 2024 khiến "cuộc đua" càng thêm gay cấn.

Phần hai của "Squid Game" lấy bối cảnh ba năm sau chiến thắng đầy đau thương của người chơi số 456 - Gi Hun (do Lee Jung Jae thủ vai). Ảnh: Netflix

Phần hai của "Squid Game" lấy bối cảnh ba năm sau chiến thắng đầy đau thương của người chơi số 456 - Gi Hun (do Lee Jung Jae thủ vai). Nhân vật này quyết tâm vạch trần những kẻ đứng sau trò chơi sinh tử, bao gồm cả Hwang In Ho, do Lee Byung Hun thể hiện.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk hé lộ rằng, cuộc đối đầu giữa hai nhân vật sẽ tiếp diễn đến tập cuối của phần ba. Dàn diễn viên mới cũng được bổ sung, bao gồm Yim Siwan, Kang Ha Neul, Park Gyu Young, và Choi Seung Hyun (cựu thành viên nhóm Big Bang), hứa hẹn mang đến nhiều sắc thái thú vị cho phim.

Chiến lược táo bạo của Netflix

Theo tạp chí Forbes, Netflix đã cho phép các thành viên bỏ phiếu giải Quả Cầu Vàng xem trước bộ phim để tranh thủ sự chú ý từ giới chuyên môn. Đây là một bước đi táo bạo khi cốt truyện của phần hai đang được giữ bí mật. Để ngăn rò rỉ, Netflix áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt như đánh dấu bản quyền lên phim và cấm tiết lộ nội dung.

Phản ứng từ khán giả trên mạng xã hội về đề cử này có phần trái chiều. Một số người xem đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự kỳ vọng của giới chuyên môn vào chất lượng của "Squid Game 2". Tuy nhiên, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi, cho rằng động thái này nhằm tạo hiệu ứng truyền thông hơn là minh chứng thực sự cho chất lượng phim. Một người dùng mạng xã hội X đặt câu hỏi: "Ban tổ chức Quả Cầu Vàng đang đùa chúng tôi sao? Phim chưa ra mắt mà đã được đề cử, thật thiên vị!".

Dẫu vậy, việc một tác phẩm chưa phát hành nhận đề cử không phải là tiền lệ mới. Trước đây, "Avatar: The Way of Water" của James Cameron cũng từng nhận hai đề cử Quả Cầu Vàng trước khi ra rạp.

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 82 dự kiến diễn ra vào ngày 5/1/2025, với sự dẫn dắt của nữ danh hài Nikki Glaser. Dù "Squid Game 2" có chiến thắng hay không, việc được đề cử đã là một thành tựu đáng nể, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của dòng phim truyền hình Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế.