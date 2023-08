Thanh Hằng và những lời đồn yêu cả 2 giới trước khi khoe nhẫn đính hôn Thanh Hằng và những lời đồn yêu cả 2 giới trước khi khoe nhẫn đính hôn

Trên trang cá nhân tối 2/8, siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ ảnh khoe chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay ở vị trí áp út. Không những vậy, người đẹp còn để caption: "Just say yes" (tạm dịch: Chỉ cần nói em đồng ý).

Trạng thái trên trang cá nhân của Thanh Hằng khiến khán giả bất ngờ và gửi lời chúc mừng người đẹp. Tuy chưa chính thức lên tiếng nhưng động thái Thanh Hằng để icon (biểu tượng) trái tim trước lời chúc mừng từ bạn bè như một cách ngầm xác nhận tin vui. Thanh Hằng công khai ảnh đeo nhẫn kim cương hôm 2/8. Ảnh: FBNV Vốn là một người kín tiếng nên kể từ khi hoạt động showbiz, Thanh Hằng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm. Tuy nhiên vào tháng 5 vừa qua, nữ siêu mẫu bất ngờ lên tiếng về việc đã có bạn trai và sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, về danh tính "nửa kia" vẫn được Thanh Hằng giữ kín. Trong lần xuất hiện tại liveshow của bạn thân Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng từng khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi tiết lộ về bạn trai. Cụ thể, nữ siêu mẫu cho biết: "Năm năm cô đơn, năm năm độc thân và bây giờ Hằng nghĩ là mình tìm được 1 người phù hợp, tin tưởng được. Tất cả chúng ta cũng đều là máy scan hết đấy, chúng ta scan qua thì chúng ta thấy người đàn ông này có thể đồng hành cùng chúng ta lâu dài". Trước đó, Thanh Hằng từng mạnh dạn khẳng định bản thân đã sẵn sàng kết hôn và hứa hẹn sẽ công bố tin vui khi thích hợp. Hiện tại, ai nấy đều đang mong chờ đến ngày người đẹp chính thức xác nhận đám cưới và đồng thời công khai danh tính "bạn đời" của mình. Trước đây Thanh Hằng có tin đồn yêu đương với cả nghệ sĩ nam và nữ và là những người nổi tiếng của Vbiz. Chi Pu

Một trong những bức ảnh hậu trường của Thanh Hằng và Chi Pu nhưng vẫn mùi mẫn như trên phim. Ảnh: NSX Sau khi cùng nhau đóng chung phim điện ảnh "Chị chị em em", Thanh Hằng và Chi Pu vướng nghi vấn yêu đồng giới. Trong phim, cả hai có nhiều cảnh mùi mẫn, tình tứ mang màu sắc 18+, thậm chí là hôn môi. Tin đồn bắt đầu rộ lên nhưng đỉnh điểm là khi không nhập vai, Chi Pu vẫn có những khoảnh khắc tình cảm bên Thanh Hằng. Cộng đồng mạng còn lan truyền bức ảnh Chi Pu ngồi lọt thỏm trong lòng Thanh Hằng, còn nữ siêu mẫu cũng vòng tay qua ôm chặt Chi Pu khá âu yếm. Đồng Ánh Quỳnh Thanh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh. Ảnh: FBNV Tin đồn yêu đồng giới của Thanh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh bắt nguồn từ một bức ảnh và dòng chia sẻ của Á quân The Face vào năm 2017. Đồng Ánh Quỳnh đăng tải bức ảnh khoác vai thân mật với đàn chị cùng dòng chú thích: "5 năm một tình yêu. Only one". Cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra trước đó, nữ người mẫu cũng nhiều lần đăng ảnh với đàn chị cùng những lời nhắn hết sức ngọt ngào. Kỳ Duyên Kỳ Duyên và Thanh Hằng. Ảnh: Ngôi sao Kỳ Duyên và Thanh Hằng bị nghi hẹn hò là vì thường xuyên mặc "đụng hàng" nhau. Khi đứng chung trên một sàn diễn thời trang, nữ siêu mẫu đã có hành động ga lăng là kéo nhẹ, ôm eo Kỳ Duyên sát vào mình để tạo dáng chụp ảnh rồi sau đó lại nắm tay khi bước vào cánh gà. Đây chỉ là một nghi vấn không có bằng chứng, lập luận rõ ràng bởi những hành động của Thanh Hằng chỉ đơn giản là giúp đỡ đàn em khi làm việc chung. Tuy nhiên sau đó chính Thanh Hằng là người khiến dân tình "đẩy thuyền" vì câu nói: "Nếu là đàn ông, tôi rất muốn lấy Kỳ Duyên làm vợ". Hà Anh Tuấn Hà Anh Tuấn và Thanh Hằng có tình cảm đặc biệt với nhau. Ảnh: NSX Trước đây, Thanh Hằng đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình với Hà Anh Tuấn rằng: "Tình bạn này khó diễn giải lắm (cười). Tôi không biết nói như thế nào. Nhưng cách kết bạn lẫn cách giữ gìn mối quan hệ của tôi khác mọi người một chút". Những hình ảnh tình tứ của Hà Anh Tuấn - Thanh Hằng. Ảnh: NSX Diễn giải về mối quan hệ thực sự của mình với Hà Anh Tuấn, liệu có phải trên tình bạn, dưới tình yêu, chính Thanh Hằng nói cô cũng đang không biết mối quan hệ đó ở vị trí nào nhưng chắc chắn có vị trí ổn định và đẹp đẽ. Thanh Hằng cũng tự tin khẳng định Hà Anh Tuấn cũng dành vị trí đặc biệt cho chị và ngoài đời Hà Anh Tuấn chưa từng phản bác những gì Thanh Hằng mong muốn. Nguyễn Quang Dũng Thanh Hằng từng là nàng thơ trong các bộ phim của Quang Dũng. Ảnh: NSX Có một thời gian khá dài, rất nhiều người hoạt động trong showbiz Việt biết sự gắn bó của Thanh Hằng và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Từ một cô người mẫu, qua phim của Vũ Ngọc Đãng, cũng là bạn thân của đạo diễn Quang Dũng, Thanh Hằng bắt đầu trở thành gương mặt đáng nhớ của điện ảnh Việt. Nhưng chỉ đến khi hay xuất hiện ở những vai chính trong phim do đạo diễn Dũng Khùng thực hiện và trở thành kiều nữ của màn ảnh Việt, mới dậy lên những đồn đoán về tình yêu của hai người. Hồi ấy, khi hỏi về tình yêu với Thanh Hằng, Dũng Khùng chỉ cười mà úp mở rằng: "Kể cả tôi có tình cảm với Thanh Hằng cũng bình thường, mà không thì cũng bình thường. Tôi nghĩ không nhất thiết phải là yêu đương, nhưng khi người ta có tình cảm thì làm việc với nhau sẽ tốt hơn. Vì đây là nghề thuộc về cảm xúc mà, nếu tôi chọn một diễn viên mình không ưa vào vai diễn do tôi tưởng tượng ra thì làm sao tôi có thể làm việc được". Còn Thanh Hằng thì nói rằng: "Tôi nghĩ 5 năm cho mối quan hệ không phải là quá ngắn. Chúng tôi vượt qua những điều mọi người có thể nghĩ cho một mối quan hệ nam nữ". Bộ phim "Hành trình Đoàn cải lương Nam Bộ" được nhiều đài truyền hình xin phát sóng 03/08/2023 13:28

