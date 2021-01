Thanh Hóa: 200 học sinh mầm non phải học nhờ vì trường xuống cấp nghiêm trọng

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, Trường Mầm non xã Điền Hạ, huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa được xây dựng từ năm 2003, với 6 phòng học và 1 phòng làm việc của giáo viên.

Tuy nhiên, trải qua gần 20 năm sử dụng và bị ảnh hưởng bởi mưa lũ những năm gần đây nên đã xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có một phòng học đã bị sập đổ hoàn toàn.

Những vết nứt lớn chạy dọc khoảng tường của Trường mầm non xã Điền Hạ, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Cô Lê Thị Hường - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Điền Hạ, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết: "Khoảng 11 giờ ngày 23/11/2020, khi các cháu học sinh mới ăn trưa xong đang nằm ngủ bỗng các giáo viên nghe tiếng tách tách trong phòng. Ngay lập tức, các cô giáo hô hoán nhau bế toàn bộ các cháu học sinh chạy ra khỏi trường. Khoảng một lúc sau, bức tường của một phòng học đổ sập, kéo theo nhiều phòng học khác bị nứt toác".

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên, UBND xã Điền Hạ, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã cho dừng các hoạt động tại khu nhà bị sụp đổ, nứt tường. Toàn bộ học sinh nhà trường đã phải nghỉ học trong khoảng 2 tuần sau đó.

Cũng theo cô Hường, năm học 2020 - 2021 trường có hơn 200 học sinh. Do trường bị sập, sụt lún và nứt tường nghiêm trọng, để đảm bảo thời gian năm học, toàn bộ học sinh và giáo viên Trường Mầm non xã Điền Hạ phải chuyển đến học nhờ tại trụ sở UBND xã Điền Hạ cũ.

1 phòng học bị sập hoàn toàn.

Tuy nhiên, những phòng học tạm bợ này chật chội, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học cũng như sinh hoạt của cô và trò. Đến thời điểm này, do không đủ chỗ học nên khoảng 30 cháu chưa trở lại trường học. Hơn nữa, việc ăn bán trú và vệ sinh của học sinh cũng gặp không ít khó khăn, bất tiện.

Ông Cao Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Điền Hạ nhận định, nguyên nhân Trường Mầm non của xã bị sụt lún và đổ sập là do công trình được đưa vào sử dụng gần 20 năm và do địa chất không ổn định.

Chính quyền xã đã quy hoạch một vị trí phù hợp để xây dựng trường mầm non mới, đảm bảo an toàn cho học tập của trẻ. Tuy nhiên, do địa phương miền núi còn nhiều khó khăn, nguồn kinh phí xây dựng trường chưa có.

Chính quyền địa phương và nhân dân xã Điền Hạ rất mong được UBND tỉnh Thanh Hóa sớm bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng trường mầm non mới cho địa phương.

Hơn 200 em học sinh mầm non xã Điền Hạ, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) phải học nhờ UBND xã vì trường xuống cấp nghiêm trọng.