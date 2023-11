Thanh Hóa: Bố xông vào đấm đá con gái 3 tuổi rồi xách, ném ra xa

Trên mạng xã hội vừa xuất hiện môt clip ghi lại cảnh một bé gái đang chạy theo mẹ quấy khóc, sau đó người đàn ông từ trong chạy ra đạp ngã bé xuống đất, không dừng lại đó người này túm một chân bé gái tiếp tục ném lên không, khiến bé văng ra xa một đoạn.



Người bố lao từ nhà ra đạp thẳng vào người bé. Ảnh Cắt từ clip.

Sau đó, sự việc được xác định ở xã Phú Lâm, huyện Nghi Sơn (Thanh Hoá) xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 29/10 và được camera an ninh ghi lại. Bé gái bị gãy xương vai phải đưa đi viện điều trị.

Thông tin với báo chí lãnh đạo xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận clip trên là ở địa phương.

"Hiện cơ quan công an đã yêu cầu gia đình Dương Văn L. ở thôn Trường Sơn, xã Phú Lâm lên làm việc về hành vi bạo hành trẻ em" – lãnh đạo xã Phú Lâm thông tin thêm.

Sau đó người bố túm một chân bé gái ném trên không. Ảnh cắt từ clip.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) cho biết, Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã báo cáo công an thị xã. Hiện công an thị xã làm việc với chính quyền và cũng đã yêu cầu gia đình L. lên để làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Báo Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...