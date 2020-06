Thanh Hóa có tân Giám đốc Công an tỉnh

Chiều 8/6, tại Công an tỉnh Thanh Hóa, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đại tá Trần Phú Hà, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo Bộ Công an trao quyết định cho đại tá Trần Phú Hà. Ảnh: Thái Thanh.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nam chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đại tá Trần Phú Hà trên cương vị công tác mới cần khắc phục những khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo và chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nam đánh giá đại tá Trần Phú Hà là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm trực tiếp chiến đấu, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, đảm nhiệm các chức vụ khác nhau.

Đại tá Trần Phú Hà, tân Giám đốc Công an Thanh Hóa. Ảnh: Thái Thanh.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa được ghi nhận có nhiều đóng góp trong thực hiện, chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, được lãnh đạo các cấp, các ngành đánh giá cao.

Đại tá Trần Phú Hà, năm nay 53 tuổi, quê huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Ông từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc, Thủ trường Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định; Phó cục trưởng Cục An ninh mạng - Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an).

Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nhận quyết định điều động giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

2 năm trước, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Sau 2 năm trên cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã chỉ đạo thực hiện phá nhiều vụ án lớn như tín dụng đen, tham nhũng, tội phạm hình sự, bảo kê...