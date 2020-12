Thanh Hóa: Loại quả cả vỏ và ruột đều đỏ au để “tiến Vua” được săn lùng trước cả 2 tháng để chưng Tết

Khác với những vụ bưởi mọi năm, do năm nay thời tiết nắng nóng kéo dài nên diện tích bưởi đậu quả ít hơn so. Điều này đồng nghĩa với việc năng suất và sản lượng vụ bưởi Tết năm nay dự kiến sẽ giảm đáng kể. Do đó, dự báo giá bưởi Luận Văn vào dịp tết Nguyên đán 2021 sẽ tăng cao.

Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán 2021 nhưng khách hàng đã đi "săn" bưởi Luận Văn để chưng tết.

Theo các cụ cao niên ở đây cho biết, xưa kia bưởi Luận Văn dùng để tiến vua, còn ngày nay được nhiều người dân tìm mua để thờ cúng trong mỗi dịp lễ Tết. Màu đỏ của quả bưởi Luận Văn được cho là sẽ đem lại may mắn, thịnh vượng khi bày trong mâm quả. Là một sản vật "tiến vua" ngày xưa, bưởi còn có những nét riêng không nơi nào có được. Vỏ và ruột bưởi đều có màu đỏ rất đẹp, có mùi thơm đặc trưng, bởi vậy giống bưởi này được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là vào dịp tết về.

Đặc điểm dễ nhận biết nhất là quả có hình bầu dục, màu đỏ chót, đầu quả lồi lên. Đặc biệt, bưởi tiến vua có mùi thơm khá đặc trưng, chỉ cầm quả bưởi trên tay đã ngửi thấy mùi thơm nức, càng xoa tay vào quả bưởi càng đỏ. Khi ăn, bưởi có vị ngọt thanh.

Nhờ bưởi Luận Văn được nhiều người ưa chuộng nên nông dân trồng bưởi có nguồn thu nhập khá từ giống bưởi đỏ tiến vua.

Bưởi đỏ tiến vua có nguồn gốc từ làng Luận Văn (Thanh Hóa). Do đó, loại bưởi đỏ này còn được gọi là bưởi Luận Văn. Bưởi tiến vua khi nhỏ cũng có vỏ màu xanh như các loại bưởi thông thường, nhưng đến khoảng tháng 7 và tháng 8 âm lịch, quả bưởi sẽ chuyển sang màu vàng. Đến khoảng tháng 10 - 11 âm lịch, bưởi tiếp tục có sự thay đổi về màu sắc. Toàn bộ quả bưởi từ vỏ đến tép bưởi đều chuyển sang màu đỏ gấc. Ngoài ra, bưởi đỏ Luận Văn có thể chưng từ 2 - 3 tháng sau đó mới héo dần.

Ông Trịnh Đình Thành một gia đình trồng bưởi Luận Văn (thôn Xuân Tân, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cho biết: Giống bưởi này được ông trồng từ lâu, khi đó chỉ đem ra chợ bán, giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/quả vào dịp tết. Khoảng hơn 10 năm đây thấy nhu cầu của thị trường tăng nên nhà ông đã đầu tư nhiều hơn với khoảng 300 gốc bưởi. Hiện nay giá mua sỉ tại vườn giao động từ 65.000 - 70.000 đồng/quả, nhưng vào dịp tết giá sẽ còn khác nữa. Những năm gần đây, nhờ có bưởi tiến vua mà cuộc sống của người dân có nhiều khởi sắc.

Anh Phạm Văn Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam (bên trái) người tiên phong và có công rất lớn đưa giống bưởi đỏ Luận Văn đến mọi miền tổ quốc.

Anh Phạm Văn Nam - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Đại Nam, là doanh nghiệp tiên phong ký kết bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn bưởi Luận Văn cho biết: Công ty đang bao tiêu khoảng 100 ha ở các xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Ngoài thị trường hiện nay giá khoảng 200.000 đồng/quả, đến Tết Nguyên đán giá có thể lên đến 250.000 - 300.000 đồng/quả hoặc có thể đắt hơn. Với một cặp bưởi đẹp được cho là "vip" có giá hơn một triệu đồng/cặp. Với những quả bưởi đỏ tiến vua thư pháp có giá cao khoảng 350.000 đồng/quả.