Thanh Hóa: Trồng dưa lưới công nghệ cao, vườn đẹp như phim, một ông nông dân thành tỷ phú

Clip: Ông Mai Văn Hào, nông dân xã Nga Thành, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa giới thiệu về mô hình trồng dưa công nghệ cao của gia đình.

Ăn ngủ cùng vườn trồng dưa công nghệ cao

Nói đến ông Mai Văn Hào (50 tuổi) ở xóm Trung Thành, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) thì người dân nơi đây ai cũng biết đó là một con người đi đầu và thành công với mô hình trồng dưa công nghệ cao. Đặc biệt, ông luôn nhiệt tình giúp đỡ về kỹ thuật trồng dưa, chia sẻ cách làm hay cho bà con mới vào nghề.

Ông Mai Văn Hào ở xóm Trung Thành, xã Nga Thành, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa), bên cạnh vừa dưa trồng trong nhà kính ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của gia đình mình.

Hầu như mọi người ít khi thấy ông đi ra khỏi nhà, cả ngày lẫn đêm thấy ông cặm cụi ở vườn dưa, dù trời nắng hay mưa. Thấy vườn dưa của ông xanh tốt, quả lại to bán được giá cao, đặc biệt chưa vụ nào nên ai cũng bảo do ông ấy "ăn ngủ với cây dưa" đấy !.

Qua lời giới thiệu của một vị cán bộ xã, chúng tôi tìm gặp ông Hào. Qua câu chuyện kể, ông cho biết, cũng giống như bao gia đình thuần nông khác, gia đình ông cũng trồng dưa, rau màu... cứ vụ nào là cây đấy, canh tác theo vẫn theo kiểu truyền thống.

Dù được thiên nhiên ban tặng cho một vùng đất màu mỡ, thuận lợi cho canh tác nông nghiệp, thế nhưng sau bao nhiêu năm, loay hoay mãi gia đình ông mãi không khá lên. Nhận thấy, phương thức canh tác quá lạc hậu là nguyên nhân chính dẫn đến mùa vụ thất thường, năng suất thấp.

"Sau khi biết thông tin hiệu quả khi ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất, tôi cũng có đi thăm quan một số mô hình. Cũng đúng lúc này, nhà nước có chủ trương hỗ trợ bà con canh tác nông nghiệp công nghệ cao, tôi đã đăng ký tham gia để làm ngay"- ông Hào nhớ lại.

Mỗi vụ dưa ông trồng khoảng hơn 5000 cây, thu về trên dưới 6 tấn dưa vàng.

Do thời gian đầu nguồn vốn còn hạn chế, cộng với kỹ thuật chưa nắm chắc nên chỉ thí nghiệm trên diện tích nhỏ, khoảng gần 1000m2 để trồng dưa chuẩn theo mô hình trồng dưa công nghệ cao. Vừa trồng dưa, ông Hào tận dụng thời gian để bổ xung thêm vốn kiến thức kỹ thuật

Thấy ông Hào trồng dưa trong nhà màng, hàng xóm, người thân... ai cũng nghi ngờ về hiệu quả mang lại. Mọi người ai cũng bảo, trồng dưa ngoài trời năng suất vẫn tốt, lại đỡ tốn kém sao lại không làm, trồng theo cách này làm gì cho tốn kém ra, lại chưa biết hiệu quả thế nào.

"Mọi người trước nay vẫn chưa biết ứng dụng nông nghiệp cao vào canh tác, khi thấy tôi làm vậy nên hoài nghi là chuyện bình thường. Người thì phản đối, người thì ủng hộ... nhưng đa phần phản đối là chính, thậm chí nhiều người bảo khùng" -ông Hào cười kể lại.

Sau khi cây phát triển đến lá thứ 22-23 thì tiến hành bấm ngọn cho cây tập trung nuôi quả.

Bí kíp bắt cây dưa đẻ ra hàng trăm triệu mỗi năm

Theo ông Hào, chính cây dưa đã giúp cho gia đình ông có cuộc sống khá giả, nhiều vụ liên tiếp đã thắng lớn. Ông chia sẻ: "Mấy vụ dưa đầu tôi luôn thắng lớn, sau khi trừ chi phí vụ ít cũng phải trên 50 triệu, vụ nhiều thu về cũng gần 100 triệu đồng/1000m2"

Thấy hiệu quả mà mô hình trồng dưa công nghệ cao mang lại, vợ chồng ông Hào tiếp tục mở rộng thêm. Đến nay, ông đã có trong tay hơn 2000 m2 nhà kính trồng dưa chuẩn công nghệ cao, đồng thời ông không ngừng học hỏi và áp dụng thêm nhiều kỹ thuật mới vào canh tác.

Vườn dưa xanh mơn mởn và đẹp như bên Tây của lão nông xứ Thanh.

Ông Hào cho biết, mỗi năm ông trồng 3 vụ dưa vàng, mỗi vụ kéo dài trên dưới 70 ngày, tùy theo từng mùa và cách chăm sóc của mỗi người. Trên diện tích hơn 2000m2 nhà kính, ông trồng hơn 5000 cây dưa giống, vụ này trồng dưới đất thì vụ sau trồng trên giá thể.

Sau khi trồng khoảng hơn một tháng tiến hàng thụ phấn cho cây, sau đó chỉ chọn một quả đẹp nhất để lại còn lại ngắt bỏ. Đồng thời, khi cây dưa phát triển đến 22-23 lá thì bấm ngọn để cho cây tập trung nuôi quả.

Trong quá trình trồng, thường xuyên kiểm tra để có các biện pháp kịp thời nếu có bệnh gây hại cho cây dưa, bón phân định kì cho cây dưa theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

Cận cảnh vườn dưa công nghệ cao rộng hơn 2000m2 của ông Mai Văn Hào ở xóm Trung Thành, xã Nga Thành.

Sau khi trồng khoảng 35 ngày tiến hành thụ phấn cho dưa, công việc này đòi hỏi kinh nghiệm và sự chịu khó.

"Trung bình mỗi gốc dưa cho thu khoảng 1,5kg quả, giá bán tận vườn luôn ổn định gần 30.000 đồng/kg. Với hơn 5000 gốc dưa này, tôi ước tính sẽ thu về trên dưới 6 tấn quả, thu về khoảng 180 triệu đồng" - ông Hào nhẩm tính sản lượng vụ dưa tới.

Chia sẻ về bí quyết trồng dưa trái nào cũng to đẹp, vụ nào cũng thắng, ông Hào tiết lộ, nhờ cách trồng dưới đất và trên giá thể xen nhau mà vụ nào ông mới thắng to vậy. Trồng dưa dưới đât thì chi phí thấp hơn, năng suất cao hơn so với trồng trên giá thể nhưng lại rủi ro cao.

Ông Mai Văn Hào nổi tiếng ở đất Nga Sơn với tài trồng dưa mát tay, 10 vụ thắng cả mười.

Nếu trồng liên tục dưới đất thì các vụ về sau cây dưa rất dễ bị bệnh, do sau mỗi vụ dưa trong đất sẽ chứa rất nhiều mầm bệnh, trong thời gian ngắn thì không thể diệt được hết, cứ trồng tiếp vụ sau là vườn dưa dễ bị bệnh và chết hàng loạt.

Còn cứ một vụ trồng dưa trên giá thể và một vụ trồng dưa dưới đất thì mình có đủ thời gian cải tạo đất, diệt trừ mầm mống gây bệnh cho cây dưa, khi trồng thì năng suất sẽ cực kì cao.

"Cây dưa vàng hay bị bệnh bọ trĩ, phấn trắng.. nên phải kiểm tra thường xuyên, nếu thấy có hiện tượng thì phải xử lý ngay, khi để nặng mới chữa rất có thể sẽ mất trắng. Chính vì vậy, trồng dưa chẳng khác gì nuôi con mọn, ăn ngủ với chúng" -ông Hào tâm sự.