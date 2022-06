Thanh Lam, Tùng Dương đấu giá thành công chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ ĐT Việt Nam

Lễ trao Giải thưởng thiếu nhi Dế Mèn lần 3 năm 2022 và đấu giá nghệ thuật "Vì mái trường cho em" do báo Thể thao và Văn hóa tổ chức đã diễn ra tối qua (31/5) tại Hà Nội.

Đây là giải thưởng nghệ thuật thường niên được sáng lập từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác - trình diễn nghệ thuật "vì thiếu nhi" hoặc "của thiếu nhi" trong khoảng thời gian từ quý II năm trước đến tháng 5 năm sau trao giải.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn mùa thứ 3 năm 2022 đã thu hút 89 tác phẩm, chùm tác phẩm dự thi với 60 bản thảo và 29 tác phẩm đã công bố hoặc xuất bản. Trong đó, có 9 chùm thơ, tập thơ hoặc series thơ nhiều tập; 19 phim hoặc series phim hoạt hình; còn lại là các tập truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết...



Nhà thơ Trần Đăng Khoa trao thưởng cho tác giả đoạt giải. (Ảnh: BTC)

So với mùa giải lần 1 năm 2020 và lần 2 năm 2021, số lượng các tác phẩm dự thi ít hơn, nhưng vẫn phong phú về thể loại, tạo nên một bức tranh chung về văn học nghệ thuật "của thiếu nhi" hoặc "vì thiếu nhi" trong năm xét giải.

Bên cạnh những tác giả đã thành danh, ở mùa giải năm nay, đáng chú ý là một số tác phẩm do các em thiếu nhi chỉ mới 9-12 tuổi sáng tác.

Không chỉ là thơ, truyện ngắn, có những em còn tham gia cùng người lớn trong vai trò là họa sĩ minh họa các cuốn sách tranh hoặc dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Có em còn viết tiểu thuyết giả tưởng dài 3 tập, dày hàng trăm trang, dựng lên một thế giới nghệ thuật đồ sộ.



BTC đã trao 5 giải “Khát vọng Dế Mèn” cho các tác giả, tác phẩm xứng đáng nhất. Đó là các tác phẩm: Biệt đội thám tử và Emma thảm họa (2 truyện dài của Quyên Gavoye từ nước Pháp); Chiếc dép thất lạc của Geralda De Vos (Bỉ) – họa sĩ Sofia Holt (Thụy Điển) do Kim Ngọc dịch; Đu đưa trên ngọn cây bàng (bản thảo, Nguyễn Hoàng Diệu Thủy); Cơ Bản là Cơ Bản (Phạm Huy Thông); bản thảo chùm 4 truyện ngắn của em Nguyễn Vũ An Băng (9 tuổi ở Hà Nội).

Khác với mùa trao giải trước, chỉ tổ chức offline tại trụ sở tòa soạn báo Thể thao và Văn hóa vì lý do dịch Covid-19, lễ trao giải mùa 3 trang trọng, hoành tráng hơn gấp bội bởi sự kết hợp nhiều hoạt động trong một, vừa mang tính lễ nghi, vừa mang tính nghệ thuật.

Biểu diễn trong lễ trao giải là các gương mặt nghệ sĩ đến từ nhiều đơn vị nghệ thuật như từ Dàn nhạc Young Maius Philharmonic, CLB Ngôi sao nhỏ và Nhà hát Tuổi trẻ. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lưu Quang Minh, dàn nhạc và nhóm tứ tấu Sunshine Strings (gồm Trần Bích Thảo: Contrabass - Lê Hoàng Ngọc Minh: Viola - Nguyễn Vân Anh và Trần Phúc Thịnh: Violin) đã biểu diễn xuất sắc tác phẩm Theme of concerto for string "Spring" (Vivaldi) và liên khúc Minuet and Trio (Beethoven) - Dance of the little swan (Tchaikovsky).



Xen kẽ với các tiết mục, các màn trao giải là phần đấu giá nghệ thuật "Vì mái trường cho em". Trước phiên đấu giá trực tiếp này, BTC đã tổ chức 3 cuộc đấu giá trên mạng xã hội bán được hơn 66% trong tổng số, thu về gần 300 triệu đồng.

Ca sĩ Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương đã đấu giá thành công chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ ĐT Việt Nam. (Ảnh: TTVH)

Tại buổi lễ, phần đấu giá có sự tham gia của diva Thanh Lam và ca sĩ Tùng Dương. Cả hai đã đấu giá thành công chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ của ĐT Việt Nam với giá 83 triệu đồng. Không chỉ thế, ca sĩ Tùng Dương còn hào hứng lấy thêm bức tranh Từ vũng bùn tiến thẳng tới vinh quang ủng hộ cho chương trình.