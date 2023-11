Nhằm định hướng, thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch "Tổ chức sự kiện trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, các tiềm năng của miền Tây Nghệ An tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn". Đồng thời UBND tỉnh Nghệ An cũng thành lập ban chỉ đạo do ông Lê Hồng Vinh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An là trưởng ban.



Đến hết năm 2022, Nghệ An có 403 sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt từ 3 sao trở lên. Ảnh: N.T

Thông qua chương trình nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ của các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương trong chiến lược xây dựng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Tây Nghệ An.

Các sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại sự kiện đều có truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì nhãn mác và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Qua đó nêu bật được nét độc đáo, đặc trưng về bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của miền Tây Nghệ An. Nghệ An sẽ lựa chọn những sản phẩm đặc trưng tại các huyện miền Tây Nghệ An với 6 gian hàng.

Sản phẩm OCOP là một thế mạnh của các huyện miền Tây Nghệ An. Ảnh: N.T

Tại chương trình, sẽ tổ chức tọa đàm với nội dung "Tiềm năng, lợi thế tỉnh Nghệ An và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An".

Những năm qua, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh chương trình phát triển các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. Đặc biệt là chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã phát huy được thế mạnh của các địa phương. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, bứt phá đi lên góp phần đưa sản phẩm hàng hóa nông nghiệp Nghệ An dồi dào về số lượng, phong phú về thể loại; chất lượng, giá trị. Qua đó, thu nhập người dân ngày càng cao, góp phần đưa diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đặc sản nhút Thanh Chương một trong những sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: N.T

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh Nghệ An có 403 sản phẩm được xếp hạng đạt OCOP 3 sao trở lên. Trong đó: 43 sản phẩm đạt 4 sao; 359 sản phẩm đạt 3 sao và có 1 sản phẩm đạt 5 sao. Nghệ An là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm OCOP đạt hạng sao được công nhận.