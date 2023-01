Nam thanh niên bị đâm chết tại chỗ vì chạy xe nẹt pô

Ngày 3/1, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Phước bắt Lý Hào Kiệt (SN 2005) và Dương Rin (SN 2002, cùng ngụ TP.Sóc Trăng) về hành vi giết người. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt khẩn cấp Huỳnh Ninh (SN 2002, ngụ TP.Sóc Trăng) là đồng bọn của 2 đối tượng trên, liên quan đến vụ giết người ngày 29/12/2022 tại huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

Các đối tượng trong vụ án đâm chết người tại chỗ vì chạy xe nẹt pô. Nguồn: CAND

Trước đó, lúc 22h30 ngày 29/12/2022, Kiệt, Rin, Ninh cùng khoảng 10 người khác tụ tập ăn nhậu trước nhà 1225 đường 30/4, phường 3 (TP.Sóc Trăng), giáp thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Thử (SN 1997, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng) chạy xe ngang qua nẹt pô gây ồn. Thấy vậy, Kiệt lấy dao và rủ những người trong nhóm đuổi theo anh Thử để "dạy cho bài học".

Rin lấy xe máy chở Kiệt, Ninh đến ngã tư đường Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo (thị trấn Mỹ Xuyên) thì đuổi kịp. Anh Thử dừng xe xin tha, nhưng 3 đối tượng vẫn dùng dao đâm nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Kiệt, Rin chạy lên tỉnh Bình Phước lẩn trốn, nhưng bị Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an tỉnh Bình Phước phối hợp bắt giữ. Riêng Ninh lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng bị bắt sau đó.

Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà, trên đầu có vết thương

Ngày 3/1, Công an quận 12, TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông H.M.T (SN 1959, ngụ quận 12).

Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Nguồn: CAND

Trước đó, sáng cùng ngày, bà P.T.H.L (SN 1972, vợ ông T) mang cháo đến căn nhà trong hẻm cụt đường TL29, phường Thạnh Lộc, quận 12 cho ông T ăn thì hoảng hốt khi phát hiện ông T tử vong trên vũng máu, trên đầu có vết thương nên hô hoán.



Công an quận 12 có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Một số người liên quan và cả bà L được mời về trụ sở lấy lời khai.

Sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Được biết giữa ông T và bà L thời gian gần đây nảy sinh mâu thuẫn, bà L đã dọn ra ngoài ở riêng nhưng vẫn thường xuyên về nấu cơm hoặc đem cơm cho ông T ăn.

Khởi tố kẻ đâm Phó trưởng Công an phường về tội giết người

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 3/1, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cho Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra tội "Giết người".

Đối tượng Cho Thanh Tùng. Ảnh: Tuệ Mẫn



Cho Thanh Tùng là đối tượng đã dùng dao đâm đại úy Nguyễn Thế Đức – Phó trưởng Công an phường An Hòa, TP.Biên Hòa vào tối 23/12/2022 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi nhận được tin báo có hai nhóm xô xát, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa đã triển khai các chốt chặn để ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Đại úy Nguyễn Thế Đức trực chỉ huy tại trụ sở đã trực tiếp tới hiện trường.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng Tùng có hành vi chống đối. Khi đang bị lực lượng công an khống chế, bất ngờ đối tượng Tùng rút con dao trong người ra đâm vào ngực trái đại úy Đức.

Đại úy Nguyễn Thế Đức được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Người đàn ông đang nằm võng bất ngờ bị đâm tử vong tại chỗ

Như Dân Việt đã thông tin: Tối 2/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người đàn ông bị đâm tử vong vào chiều cùng ngày.

Nguyễn Hữu Toàn - nghi phạm vụ người đàn ông đang nằm võng bất ngờ bị đâm tử vong tại chỗ - bị công an bắt giữ sau 1 giờ gây án. Nguồn: VOV

Vụ việc xảy ra vào lúc 18h chiều 2/1, tại một tiệm tạp hóa thuộc phường Tiến Thành. Lúc này, ông Lê Tuấn Anh đang nằm trên võng ở tiệm tạp hóa thì bị Nguyễn Hữu Toàn (40 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài) chạy đến dùng 2 con dao đâm liên tiếp vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Toàn cầm theo hung khí rời khỏi hiện trường. Theo người dân, đối tượng Toàn khi gây án có biểu hiện không bình thường, nghi "ngáo đá".

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp các lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước truy tìm nghi phạm.

Một giờ sau, Toàn bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong nhà, cách hiện trường vụ án mạng khoảng 1km.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước làm rõ.

Làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng

Ngày 3/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phùng Đức Thuấn (SN 1968, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và bị cáo Đỗ Thị Hương (SN 1972, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, từ năm 2016 đến năm 2019, Thuấn và Hương cho nhiều người vay tiền với điều kiện họ phải thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Sau đó, Thuấn và Hương thuê người làm giả chứng minh nhân dân của các chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng tại các văn phòng công chứng cho Thuấn, Hương hoặc người hai bị cáo thuê. Tiếp đó, Thuấn và Hương dùng giấy tờ giả để thế chấp, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng hoặc cá nhân.

Hai bị cáo Thuấn và Hương tại phiên tòa. Nguồn: CAND

Do cần tiền nên vợ chồng chị Lê Thu Hà (SN 1976, ở Hà Nội) gặp Thuấn tại Văn phòng Công ty cổ phần quốc tế Hà Nội Plaza (do Thuấn làm Phó Giám đốc) để vay 100 triệu đồng. Khi vay tiền, chị Hà thế chấp sổ đỏ mang tên mẹ chồng chị là bà Trần Thị Mây.



Thuấn bàn với Hương làm hồ sơ giả phân chia thừa kế, rồi lập hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho Hương. Sau đó, Thuấn thuê một phụ nữ khoảng 60 tuổi đóng giả bà Mây và đưa đến văn phòng công chứng, lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất của bà Mây cho Hương.

Ngày 20/12/2017, Hương mang hồ sơ đến vay Ngân hàng VP Bank hơn 5,9 tỷ đồng với mục đích mua bất động sản. Sau khi ngân hàng giải ngân, chị Hà mới phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của Thuấn và Hương... Đến thời điểm này, Thuấn và Hương mới trả cho ngân hàng 4,7 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Năm 2016, Thuấn mua được một sổ đỏ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân (Hà Nội) với giá 15 triệu đồng mang tên ông Trần Tuấn Hải.

Thuấn và Hương lên mạng Internet, thuê người làm giả chứng minh nhân dân của ông Hải và thuê người đóng giả vợ chồng ông Hải để chuyển nhượng thửa đất cho ông Đoàn Hồng Kỳ (người Hương nhờ đứng tên trên hợp đồng). Tiếp đó, Thuấn và Hương nhờ ông Kỳ ký hợp đồng tín dụng và cầm sổ đỏ trên để vay Ngân hàng VP Bank 2,8 tỷ đồng.

Năm 2017, Thuấn thuê nhà của ông Ngô Diên Tập (SN 1946, ở Hà Nội). Ông Tập sau đó vay Thuấn 300 triệu đồng và thế chấp sổ đỏ căn nhà. Vài ngày sau, Thuấn và Hương thuê người làm giả chứng minh nhân dân của vợ chồng ông Tập, thuê người đóng giả để ông Tập để chuyển nhượng nhà đất trên cho người khác. Thuấn và Hương làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cầm sổ đỏ này vay Ngân hàng Vietinbank 2,8 tỷ đồng...

Với thủ đoạn trên, Thuấn và Hương đã thực hiện 17 phi vụ lừa đảo, qua đó chiếm đoạt gần 48 tỷ đồng của tám ngân hàng và hai cá nhân.

Tại phiên tòa, hai bị cáo Thuấn và Hương thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng xét xử khẳng định, hành vi của hai bị cáo là rất nghiêm trọng nên đã tuyên phạt Thuấn tù chung thân và Hương 23 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Ngoài hình phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc hai bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt của các ngân hàng và cá nhân bị hai bị cáo lừa đảo.