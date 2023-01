Đồng Nai: Khởi tố kẻ đâm Phó trưởng công an phường về tội giết người

Khởi tố kẻ đâm trung uý công an để điều tra tội giết người

Chiều 3/1, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Cho Thanh Tùng (28 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) để điều tra tội "Giết người".

Đối tượng Tùng. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cho Thanh Tùng là đối tượng đã dùng dao đâm đại úy Nguyễn Thế Đức – Phó trưởng Công an phường An Hòa, TP.Biên Hòa vào tối 23/12/2022 vừa qua.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau khi nhận được tin báo có hai nhóm xô xát, Tổ tuần tra Công an phường An Hòa đã triển khai các chốt chặn để ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Đại úy Nguyễn Thế Đức trực chỉ huy tại trụ sở đã trực tiếp tới hiện trường.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng Tùng có hành vi chống đối. Khi đang bị lực lượng công an khống chế, bất ngờ đối tượng Tùng rút con dao trong người ra đâm vào ngực trái đại úy Đức.

Đại úy Nguyễn Thế Đức được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu.