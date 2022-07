Thanh Oai: Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tại hội nghị nêu rõ: 6 tháng đầu năm, mặc dù tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt, kỷ cương, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện đã tập trung khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Kinh tế tiếp tục được duy trì, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm ước đạt trên 11.440 tỷ đồng, đạt 48,2% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 934 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch; Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng: 6.890 tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch; Giá trị sản xuất thương mại, dịch vụ: 3.616 tỷ đồng, đạt 45,1% kế hoạch.

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa XXIII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 446.777 triệu đồng, đạt 77% so dự toán UBND Thành phố giao, 24% so với dự toán huyện giao và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 1.223.152 triệu đồng, đạt 48,9% dự toán giao.

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện 08 Chương trình công tác của Huyện ủy khóa XXIII; chỉ đạo các Ban Chỉ đạo Chương trình công tác xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động năm 2022.

Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đã mở 25 lớp bồi dưỡng, toàn huyện kết nạp được 70 đảng viên mới; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02, 19/5 cho: 231 đồng chí đảng viên, hoàn thiện hồ sơ xét tặng Huy hiệu Đảng đột xuất cho 03 đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng y tế, giáo dục đào tạo được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện ngày một hiệu quả.

Về những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần bám sát các nhiệm vụ và hoàn thành 21 chỉ tiêu và thống nhất với 9 nhóm giải pháp.

Trong đó, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tập trung rà soát lại kế hoạch công tác năm còn lại chưa hoàn thành, phân công, phân nhiệm rõ, đôn đốc, kiểm tra kết quả giải quyết; lựa chọn vấn đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; ưu tiên giải quyết tồn tại cũ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nêu gương, nhất là người đứng đầu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.