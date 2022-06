Thanh Oai: Sơ kết công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022

Trong thời gian qua, lực lượng Quân sự từ huyện tới cơ sở đã phát huy có hiệu quả vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác quốc phòng – quân sự. Phối hợp chặt chẽ với Công an huyện và các ngành chức năng chủ động nắm tình hình ổn định an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc các mục tiêu, các sự kiện chính trị của đất nước, của huyện.

Ông Bùi Văn Sáng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tập trung tổ chức thực hiện tốt công tác huấn luyện theo đúng phương châm, tích cực đổi mới; qua kiểm tra 100% các nội dung đều đạt yêu cầu trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. Làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện và chỉ đạo 02 xã (Cao Viên, Bích Hòa) tổ chức diễn tập đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công tác giáo dục quốc phòng tiếp tục được coi trọng; chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được duy trì ở mức cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo chất lượng, đúng luật định và an toàn tuyệt đối; tiếp tục tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân trong độ tuổi theo quy định. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công theo quy định... Qua đó, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị Sơ kết công tác quốc phòng 6 tháng đầu năm 2022 huyện Thanh Oai.

Ông Bùi Văn Sáng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà LLVT huyện đạt được và yêu cầu Ban CHQS huyện cần làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện những chủ trương, giải pháp kịp thời về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tại xã Cao Viên, Bích Hòa và chuẩn bị, tham mưu tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn.

Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các nhiệm vụ, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn huyện và các mục tiêu đảm nhiệm.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Chương trình 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".