Sáng 18/1, UBND TP.Thái Nguyên phối hợp Hội Nông dân TP.Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" giai đoạn 2021 – 2023.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 – 2023. Ảnh: Hà Thanh



Trên 24.567 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 – 2023

Giai đoạn 2021 – 2023, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" và đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững luôn được Ban Thường vụ Hội Nông dân TP.Thái Nguyên quan tâm đặt thành mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Theo đó, Hội Nông dân TP.Thái Nguyên đã phát động phong trào, giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng hộ đăng ký, hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) cho các cơ sở Hội; chỉ đạo cơ sở, thường xuyên kiểm tra các hoạt động của phong trào; hằng năm tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp chỉ đạo sát thực, hiệu quả.

Nhờ đó, trong những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" đã phát triển sâu, rộng, thu hút đông đảo nông dân tham gia, trở thành động lực quan trọng khai thác tiềm năng thế mạnh của từng địa phương và nội lực của hộ nông dân.

Số hộ đăng ký danh hiệu NDSXKDG các cấp đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023 có 16.320 hộ nông dân đăng ký NDSXKDG giỏi các cấp chiếm 72% so với hộ nông nghiệp (tăng 2.277 hộ so với năm 2021), hộ đạt danh hiệu NDSXKDG các cấp 8.568 hộ, chiếm 56% so với hộ đăng ký (tăng 1.406 hộ so với năm 2021).

Qua phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" đã động viên hội viên nông dân phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động đầu tư, liên kết, hợp tác để phát triển; giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Kết quả, giai đoạn 2021 - 2023, qua bình xét thi đua có 24.567 lượt hộ đạt danh hiệu NDSXKDG cấp cơ sở. Trong đó có 7.371 lượt hộ NDSXKDG cấp thành phố; 1.105 lượt hộ NDSXKDG cấp tỉnh; 51 hộ được UBND tỉnh Thái Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen; 30 hộ được UBND TP.Thái Nguyên tặng Giấy khen.

Phát triển kinh tế tập thể một cách vững chắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên khẳng định: Giai đoạn 2021 – 2023, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn TP.Thái Nguyên đã hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tiêu biểu là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi". Đồng thời, không ngừng củng cố tổ chức Hội vững mạnh, ngày càng trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Phong trào "Nông dân thi đua sản, xuất kinh doanh giỏi" không ngừng được đẩy mạnh, phát triển sâu rộng, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, hội viên và là động lực thúc đẩy hội viên thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế. Qua đó, đã có nhiều hộ vươn lên làm giàu với thu nhập cao, tạo việc làm thường xuyên cho người lao động, tích cực giúp đỡ các hội viên còn khó khăn từng bước thoát nghèo.

Hội nghị đã tập trung tham luận một số nội dung liên quan đến giải pháp trong công tác tuyên truyền vận động hội viên nông dân trong việc phát triển kinh tế và triển khai thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhằm góp phần xây dựng chi hội vững mạnh.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" TP.Thái Nguyên nhận giấy khen tại hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Tại hội nghị, đã tôn vinh và khen thưởng 635 hộ nông dân đạt danh hiệu "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" cấp thành phố giai đoạn 2021 - 2023, trong đó 35 tập thể và 184 hộ tiêu biểu được UBND thành phố tặng Giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên nhiệt liệt biểu dương phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" trên địa bàn TP.Thái Nguyên với những kết quả, thành tích xuất sắc đã đạt được trong những năm qua.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đề nghị trong thời gian tới, UBND TP.Thái Nguyên và Hội Nông dân TP.Thái Nguyên cần tiếp tục thực hiện chương trình hành động số 20 của BCH Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết 19 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Theo ông Hà, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" của Hội Nông dân TP.Thái Nguyên phải tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; nâng cao giá trị ngày công lao động, năng suất, chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh, xây dựng thương hiệu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, tích cực giúp đỡ những gia đình còn nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, ngày càng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo ở nông thôn.

Phong trào không chỉ phát triển kinh tế hộ mà còn phải tạo ra yêu cầu, điều kiện cho việc phát triển kinh tế tập thể một cách vững chắc, hiệu quả. Hội phải tuyên truyền vận động các hộ nông dân sản xuất giỏi liên kết với nhau hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm cùng sở thích, để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hàng hoá, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân.

"Các phong trào thi đua phải gắn chặt với xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt, để Hội thực sự là trung tâm nòng cốt của phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới" - Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.