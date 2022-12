"Thanh Sói" ép suất chiếu của "Đảo độc đắc", cùng chịu thiệt thòi trước "Avatar: The Way of Water" "Thanh Sói" ép suất chiếu của "Đảo độc đắc", cùng chịu thiệt thòi trước "Avatar: The Way of Water"

"Thanh Sói" – phim hành động được mong chờ của Ngô Thanh Vân có màn cạnh tranh dịp cuối tháng 12 với một phim Việt khác là "Đảo độc đắc" của đạo diễn Lê Bình Giang.

Màn ảnh rộng tháng 12 với 3 phim Việt cùng ra mắt gồm: Tro tàn rực rỡ (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên), Đảo độc đắc (đạo diễn Lê Bình Giang) và Thanh Sói (đạo diễn Ngô Thanh Vân). Trong khi phim Tro tàn rực rỡ mang về doanh thu khá ổn là gần 4 tỷ đồng cao hơn so với một phim độc lập kinh phí thấp thì Đảo độc đắc gặp khó khăn khi phải cạnh tranh với Thanh Sói.

Thanh Sói và Đảo độc đắc cạnh tranh dịp cuối tháng 12. Ảnh: NSX Trong ngày chiếu sớm giữa tuần qua, có thể nói Thanh Sói được ưu tiên nhiều suất chiếu hơn so với Đảo độc đắc. Dưới đây là so sánh 2 suất chiếu sớm trong ngày 23/12 vừa qua của hai bộ phim này: Có thể nói, suất chiếu của Thanh Sói "áp đảo" hơn so với phim Đảo độc đắc. Ảnh CGV Trong buổi ra mắt phim Đảo độc đắc, Sam – nữ chính của bộ phim kinh dị này đã có những chia sẻ về phim cô tham gia cùng dàn diễn viên như: Trần Nghĩa, Minh Dự, Trần Phong, Hoa hậu Tiểu Vy… gặp khó khăn khi ra rạp: "Nói về hành trình làm ra bộ phim Đảo độc đắc thì đó là quãng thời gian đầy những nỗ lực và cố gắng của cả ê-kíp, không chỉ riêng bản thân tôi. Từ lúc phim chuẩn bị bấm máy rồi lại gặp dịch Covid-19 nên phải tạm hoãn, cho đến khi quay được thì lại gặp một trận bão miền Trung rất lớn khiến cho điều kiện thời tiết không hề thuận lợi để quay phim. Và… đến khi ngày hôm nay ra rạp lại lại có những "khó khăn" khác. Nhưng thông qua đó, tôi cảm thấy chưa bao giờ được cộng tác với một ê-kíp mà mọi người lại yêu thương nhau tới vậy". Mới đây, Ngô Thanh Vân đã không ngần ngại nhận sai khi thừa nhận "tranh" suất chiếu của Đảo độc đắc. Dù vậy nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất cũng mong mọi người có thể thông cảm cho mình. "Nói về khía cạnh tình cảm, tôi biết mình làm sai. Tôi chia sẻ trước đây trong họp báo rằng, không cần có những sự cạnh tranh như vậy bởi vì dịch đã rất khó khăn rồi. Ở khía cạnh của một người làm phim tôi rất áy náy bởi tôi biết làm ra một bộ phim vô cùng cực khổ và mong muốn của tất cả mọi người là cho khán giả xem bộ phim của mình. Nhưng ở khía cạnh của một nhà sản xuất, tôi xin mọi người một sự đồng cảm bởi vì bộ phim của tôi đầu tư rất nhiều tiền. Áp lực để có những con số thu về cho một sản phẩm đầu tư như vậy đè nặng trên vai của tôi. Khi làm bộ phim này, tôi phải chia ra nửa cái đầu của tôi là đạo diễn, nửa còn lại là nhà sản xuất. Đạo diễn lúc nào cũng muốn dùng tiền nhưng nhà sản xuất phải ngưng lại. Giữa một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, đôi khi phải đưa ra những quyết định mà đôi khi có tạo ra sự xích mích đi chăng nữa thì bản thân tôi vẫn phải chịu". Ngô Thanh Vân nhận sai khi Thanh Sói "tranh" suất chiếu của phim Đảo độc đắc. Ảnh: NSX Xét một cách khách quan, cả phim Đảo độc đắc lẫn phim Thanh Sói đều chịu thiệt thòi khi "siêu bom tấn" Avatar: The Way of Water vẫn đang chiếu tại rạp và đứng nhất phòng vé Việt suốt tuần qua. Mức tăng trưởng doanh thu bộ phim của đạo diễn James Cameron đã tăng lên nhanh chóng, với tổng cộng khoảng hơn 135 tỷ đồng tính đến thời điểm này (theo số liệu từ Box Office Vietnam). Tuy vậy, nếu nói khán giả Việt "quay lưng" với phim nước nhà thì không đúng, bởi phim Đảo độc đắc và Thanh Sói vẫn nhận về nhiều sự quan tâm từ người xem.

Khán giả bày tỏ quan điểm về sự cạnh tranh của phim Đảo độc đắc và phim Thanh Sói. (Ảnh chụp màn hình) Không ít ý kiến khán giả cho rằng, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho việc bị ép suất chiếu bởi phim hay ắt sẽ có khán giả. Tuy nhiên, một số khán giả đưa ra nhận định, Thanh Sói có lợi thế vì với tầm ảnh hưởng lớn của mình, Ngô Thanh Vân đã có quan hệ tốt với các nhà rạp.

