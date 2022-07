Ngày 18/7, tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam báo cáo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát hiện loạt sai phạm như, việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định, trong đó một số khoản chi sai chế độ quy định và không có chứng từ kèm theo, chi sử dụng nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thời sai mục đích, chi không đúng nguồn quy định; một số hạng mục công trình thi công không đúng với thiết kế; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công…

Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả thanh tra của Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2022 (Ảnh: T.H)

Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết: Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022, đạt tỷ lệ 43,6% kế hoạch năm và thực hiện 24 cuộc thanh tra đột xuất.

Đã ban hành 63 kết luận thanh tra (trong đó, có 19 kết luận thanh tra năm 2021 chuyển sang), phát hiện sai phạm 16.251,78 triệu đồng và 112.190 m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 7.513,45 triệu đồng và 112.190m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 8.738,33 triệu đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể, 93 cá nhân.

Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 8.384,70 triệu đồng (trong đó, thu hồi sai phạm của các đoàn thanh tra đã ban hành kết luận niên độ báo cáo 6 tháng năm 2022 là 3.765,14 triệu đồng và đôn đốc thu hồi sai phạm các năm trước chuyển sang là 4.619,56 triệu đồng). Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể và 81 cá nhân, kỷ luật khiển trách 1 cá nhân/100 tập thể, 115 cá nhân có liên quan đến sai phạm phải xử lý (trong đó, có 15 tập thể và 22 cá nhân của năm trước chuyển sang theo dõi xử lý).

Nhiều dự án BĐS trên được cũng được yêu cầu thanh tra trong thời gian qua (Ảnh: T.H)

Trong đó, các tập thể do Thanh tra tỉnh kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính, gồm 30 tập thể, trong đó gồm Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Nam, BQL Khu kinh tế mở Chu Lai (nay Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam), Sở Y tế, UBND huyện Đông Giang, UBND thị xã Điện Bàn, Ban QLDA-QĐ huyện Hiệp Đức, Ban QLDA-QĐ-ĐT huyện Tiên Phước; đối với thành phố Tam Kỳ gồm có, UBND thành phố Tam Kỳ, UBND các xã, phường (13 xã, phường), Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý Đô thị…

Đối với các cá nhân do Thanh tra tỉnh kiến nghị nhưng chưa xử lý hành chính, gồm 2 cá nhân là ông Trần Văn Toán (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và ông Lưu Văn Ba (nguyên là Trưởng Phòng Đăng ký thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường). Bên cạnh đó, còn có 32 cá nhân chưa xử lý hành chính ở cấp huyện, sở, gồm huyện Núi Thành 5, Bắc Trà My 1, Hiệp Đức 10, Duy Xuyên 3, Nam Giang 9, Sở Giáo dục và Đào tạo 4 và Bà Trần Thị Thuận (công chức tài chính kế toán xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn).

Dự án nhà máy nước xã Quế Cường (nay là xã Quế Mỹ) được UBND huyện Quế Sơn đầu tư hơn 5,6 tỷ đồng. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư là Chủ tịch UBND xã Quế Cường, đơn vị thi công xây lắp và Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước là đơn vị tư vấn giám sát lập biên bản nghiệm thu không đúng với khối lượng thực tế thi công gây thiệt hại cho nhà nước hơn 634 triệu đồng (Ảnh: T.H)

"Qua thanh tra phát hiện một số sai phạm như, việc sử dụng nguồn kinh phí quản lý dự án chưa đảm bảo, sai quy định, trong đó một số khoản chi sai chế độ quy định và không có chứng từ kèm theo, chi sử dụng nguồn kinh phí bán hồ sơ mời thời sai mục đích, chi không đúng nguồn quy định; một số hạng mục công trình thi công không đúng với thiết kế; công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vượt so với khối lượng thực tế thi công.

Chi thanh toán công tác phí không có chứng từ đầy đủ, không hợp lệ, chi vượt, sai dự toán và sai nguồn, chi trùng lặp đối tượng, chi sai niên độ kế toán. Việc chuyển nhượng đất không đúng quy định pháp luật, nhận tiền đền bù nhưng không nộp vào NSNN; cho thuê nhà sinh hoạt khối phố và cho thuê mặt bằng không đúng quy định; bỏ hoang không sử dụng và lấn, chiếm đất...", ông Tiến nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Tiến, đối với Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tổ chức thực hiện 162 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 1.524 tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý 245 tổ chức, cá nhân vi phạm; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.050,13 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.447 triệu đồng. Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 384,04 triệu đồng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra (trong đó, đôn đốc thu hồi 40,4 triệu đồng từ năm trước chuyển sang). Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2.079,9 triệu đồng thông qua hoạt động xử phạt hành chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Hữu Sơn (SN 1974, nguyên Chủ tịch UBND xã Quế Cường, nay là xã Quế Mỹ); Hồ Văn Chín (SN 1978, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hưng Phước và Huỳnh Tấn Lực (SN 1985, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Hưng) để điều tra về tội danh “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, chỉ đạo Thanh tra tỉnh còn phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh uỷ trong công tác nội chính và PCTN. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với công tác PCTN chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, Công an tỉnh khởi tố, thụ lý điều tra 4 vụ/8 bị can có hành vi tham nhũng, kỳ trước chuyển sang 2 vụ/3 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 4 vụ/7 bị can và Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 6 vụ/17 bị cáo; giải quyết, xét xử sơ thẩm 5 vụ/12 bị cáo…

"Đối với công tác thanh tra, một số địa phương chậm triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; có cuộc thanh tra còn kéo dài thời gian thực hiện, chưa đảm bảo tiến độ, thời gian kế hoạch đề ra.

Một số địa phương ở cấp xã tiếp công dân chưa đảm bảo số lần quy định, cán bộ phụ trách tiếp công dân chưa cập nhập thông tin, ghi chép đầy đủ và kịp thời vào sổ theo dõi, chưa ban hành quyết định phân công cán bộ tiếp công dân, không xây dựng lịch tiếp công dân, việc thống kê, phân loại, xử lý đơn một số địa phương nhất là cấp xã chưa đảm bảo quy định. Một vài vụ việc khiếu nại chậm giải quyết, thời gian giải quyết còn kéo dài...", ông Tiến cho biết.