Bí thư Quảng Nam: Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân và cử tri quan tâm

Sáng 18/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Nam khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 9. Kỳ họp này dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là việc chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được nhân dân và cử tri quan tâm.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại kỳ họp: 6 tháng đầu năm 2022, được sự chỉ đạo, giúp đỡ của trung ương, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã phục hồi và đang trên đà phát triển. Trong đó, đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt dự toán.



Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X (Ảnh: T.H)

"Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị và trách nhiệm, chúng ta nhìn nhận rằng, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, khu vực thương mại - dịch vụ chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm so với yêu cầu; việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ; giải ngân vốn đầu tư còn chậm. Công tác tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn nhiều khó khăn; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương…

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2021- 2026, với quyết tâm cao nhất, tôi đề nghị kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận để quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng", ông Cường nhấn mạnh.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X (Ảnh: T.H)

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường nhấn mạnh thêm, trong kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo thường kỳ; trọng tâm là đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm trên tất cả các mặt công tác; xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 và một số nội dung khác theo luật định.

Đặc biệt, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, như quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương; nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện các chương trình MTQG xây dựng NTM, MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025...

Bí thư Quảng Nam yêu cầu các đại biểu tích cực tham gia chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được nhân dân và cử tri quan tâm (Trong ảnh: Người dân bức xúc về việc mua đất của một số dự án BĐS nhưng không nhận được sổ đỏ)

Tại kỳ họp này, cần dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo và Nội vụ có những vấn đề liên quan đến các sở, ngành sẽ được chất vấn làm rõ tại kỳ họp.

Đồng thời, nghe lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu và cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh có trách nhiệm trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

"Khối lượng công việc của kỳ họp lần này rất lớn, nội dung hết sức quan trọng; đã được UBND tỉnh tích cực chuẩn bị, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định, được các Ban của HĐND tỉnh tham gia góp ý hoàn chỉnh trong quá trình chuẩn bị và tiến hành thẩm tra chặt chẽ.

Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung cụ thể; tích cực tham gia chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được nhân dân và cử tri quan tâm. Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung chương trình đã thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng sự mong đợi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh", ông Phan Việt Cường nhấn mạnh.