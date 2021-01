Thanh tra việc sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai

Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở NNPTNT và các đơn vị trực thuộc Sở gồm Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Chăn nuôi - Thú y.



Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai.

Việc thanh tra Sở NNPTNT được thực hiện theo kế hoạch thanh tra mà Chủ tịch tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ký, ban hành vào tháng 11/2020.

Trước đó tháng 7/2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có văn bản kiến nghị Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm điểm đối với người về hưu đã để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, cụ thể là nguyên Giám đốc Sở NNPTNT Trương Phước Anh, nguyên Phó Giám đốc Sở kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Nhĩ.

Trong năm 2020, có 2 cán bộ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Pleiku khởi tố về hành vi Tham ô tài sản. Mở rộng điều tra, cơ quan công an khởi tố vụ án thêm vụ án "Mua bán hóa đơn trái phép" xảy ra từ năm 2013 - 2017 tại Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ Pleiku (91 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Pleiku) do bán hóa đơn trái phép cho các cán bộ Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Đây cũng là vụ việc do Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện có dấu hiệu tội phạm và chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Tại Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai, ông Trương Phước Anh giữ chức vụ Giám đốc từ tháng 8/2014 - 2020, ông Lưu Trung Nghĩa mới được bổ nhiệm thay thế từ tháng 5/2020. Còn ông Nguyễn Nhĩ giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm khoảng 10 năm, từ năm 2010-2020.