Thành ủy Hà Nội yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ với bảo đảm an toàn thực phẩm

Đẩy mạnh công tác an ninh, an toàn thực phẩm

Theo Thành ủy Hà Nội, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn TP thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn thực phẩm được tăng cường; công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp. Từ đó, giúp nâng cao hơn nhận thức của các cấp quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm.

Thànnh ủy Hà Nội yêu cầu nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP về ý nghĩa, tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo về an toàn thực phẩm từ TP đến cơ sở được thành lập và hoạt động tích cực. Hệ thống tổ chức quản lý đang dần được hoàn thiện, từng bước được củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sự phối hợp tham gia của các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày một chặt chẽ, tích cực và hiệu quả. Công tác quản lý an toàn thực phẩm đang dần từng bước được thực hiện chủ động. Từ đó, đã hạn chế và giảm thiểu được nhiều vụ ngộ độc thực phẩm lớn và nhiều vụ tử vong do ngộ độc thực phẩm gây ra.

Tuy nhiên, vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều hạn chế. Cụ thể như: Nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm chưa đầy đủ; nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng; thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm bị ô nhiễm vẫn còn phổ biến; ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua đường thực phẩm diễn biến phức tạp; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước về an ninh, an toàn thực phẩm còn hạn chế.

Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và cơ sở sản xuất kinh doanh

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, trước hết là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn TP về ý nghĩa, tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, sự phát triển giống nòi và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Vận động các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhà cung cấp, phân phối và người tiêu dùng thực phẩm tự giác, gương mẫu thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Thay đổi hành vi, thói quen, cách sống mất vệ sinh, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm của chính quyền các cấp. Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng hết sức quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn theo nhiệm vụ được giao.

Xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm

Ngoài ra, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm; tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hoá không đảm bảo an toàn thực phẩm. Có chính sách thỏa đáng, kịp thời khen thưởng và biện pháp phù hợp để bảo vệ người tố giác hành vi vi phạm an ninh, an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm để hạ uy tín, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh lành mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Ngoài ra, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng; ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn. Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh. Liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế...

Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới logistics, bảo quản, chế biến, thương mại điện tử ở nông thôn. Phát huy vai trò của các hợp tác xã, hiệp hội ngành hàng trong liên kết, hỗ trợ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ thực phẩm an toàn, chất lượng...

Tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị hiện đại cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm... Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, nhất là sản phẩm địa phương, sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ.