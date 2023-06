Thất bại trong nước, sao Việt "lội ngược dòng" tại đấu trường quốc tế

Thất bại trong nước, thành công tại đấu trường quốc tế

Chi Pu đang khẳng định sức hút với khán giả Trung Quốc cũng như khán giả trong nước khi tham gia show truyền hình Trung Quốc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khẳng định, họ ấn tượng trước ngoại hình đẹp, khả năng vũ đạo ấn tượng của đại diện Việt Nam tại chương trình.

Chi Pu xinh đẹp tại show truyền hình "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng" của Trung Quốc. (Ảnh: EKCC)

Sau năm 2022 đầy rẫy thất bại với việc phải hủy các dự án âm nhạc, Chi Pu đang trở lại một cách mạnh mẽ và thuận lợi với việc tham gia một show truyền hình nước ngoài. Trao đổi với PV Dân Việt, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long khẳng định, đây là một nước đi "đỉnh chóp": "Chi Pu quá thông minh khi chọn tự biến mình trở thành một đại diện của Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Ở góc nhìn Việt Nam người ta có thể ghét bạn, nhưng ở góc nhìn quốc tế thì sự ghét bỏ đấy có thể tạm thời đặt qua một bên vì vấn đề "màu cờ sắc áo".

Dư luận dù đang không thích Chi Pu nhưng vẫn có lý do để thích "một đại diện Việt Nam" trong cuộc thi có yếu tố nước ngoài. Chưa kể, Chi Pu còn nhận được sự ủng hộ và tình cảm của một số ngôi sao Trung Quốc và gián tiếp là người hâm mộ của họ ở Việt Nam".

Hương Giang tỏa sáng tại Miss World 2009. (Ảnh: MW)

Trước Chi Pu, đã có không ít sao Việt thành công và với công thức này. Hoa hậu Hương Giang là một trường hợp tiêu biểu. Nhiều lần tham gia các cuộc thi hoa hậu tại Việt nam như Hoa hậu Việt Nam 2004, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005, Hoa hậu Việt Nam 2006, Hương Giang đều không giành thành tích ấn tượng. Cô mờ nhạt trong showbiz Việt cho tới năm 2009, khi đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới tại Nam Phi. Dù trước đó không được dư luận đánh giá cao nhưng Hương Giang lần lượt lọt vào Top 12 Hoa hậu Biển và Á hậu 1 phần thi Top Model; Top 16 người đẹp nhất Miss World 2009.

Vào năm 2010, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Global Beauties công bố Hương Giang đạt được danh hiệu top 3 Đệ nhất mỹ nhân đương đại, top 10 Gương mặt người đẹp của năm. Sau đó, cô còn được xướng tên trong top 10 Hoa hậu của các hoa hậu và danh hiệu Miss Grand Slam 2009 (Hoa hậu của các hoa hậu châu Á). Danh tiếng của Hương Giang đạt đỉnh. Cô liên tục được mời tham gia các sự kiện, các chiến dịch quảng cáo cho tới khi người đẹp lui dần về chăm sóc gia đình.

Gameshow nước ngoài giúp nghệ sĩ tăng sức hút với công chúng trong nước

Không mấy ấn tượng tại Vietnam's Next Top Model 2013, Mai Ngô tiếp tục tham gia đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào năm 2015 và chỉ lọt Top 45 thí sinh tham gia vòng chung kết. Tuy vậy, tới năm 2016, bước ngoặt đến với Mai Ngô khi cô tham gia Asia's Next Top Model 2016. Dù chỉ dừng chân sớm tại Top 12, Mai Ngô đã khiến công chúng Việt thiện cảm hơn rất nhiều với hình ảnh cô thể hiện ở đấu trường quốc tế. Không ít khán giả cho rằng, chương trình chèn ép, đối xử bất công với đại diện Việt Nam. Thừa thắng xông lên, Mai Ngô tham gia The Face Vietnam mùa thứ nhất và đạt danh hiệu Á quân. Con đường vào showbiz của người đẹp rộng mở hơn nhiều so với trước đó.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tại gameshow Britain's Got Talent 2018. (Ảnh: SS)

Dù không phải trường hợp "lội ngược dòng", Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng có sự thăng hoa sự nghiệp nhờ gameshow truyền hình nước ngoài. Biểu diễn chuyên nghiệp từ năm 1999 nhưng phải đến gameshow Britain's Got Talent 2018 tại Anh, khi màn diễn chồng đầu của họ từng chinh phục giám khảo, khán giả, vào top 3 chung cuộc, cặp đôi mới thực sự được khán giả trong nước biết tới rộng rãi. Danh tiếng khiến Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đắt show và nhận về hàng loạt hợp đồng quảng cáo.

Hương Giang hoạt động mạnh mẽ hơn sau danh hiệu Hoa hậu Chuyển giới quốc tế. (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, việc trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường quốc tế tạo bước ngoặt cho chặng đường nghệ thuật của không ít nghệ sĩ. Khi tự biến mình trở thành đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, các nghệ sĩ đã dễ dàng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Những hoa hậu Việt như Phạm Hương, Hương Giang, Thùy Tiên đều đã có sự cải thiện về mặt hình ảnh sau những cuộc thi, tạo bước đệm cho sự thành công sau này.

Thành công bước đầu của Chi Pu tại show truyền hình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng một lần nữa khẳng định, việc "đem chuông đi đánh xứ người" là lựa chọn thông minh của nhiều nghệ sĩ Việt. Đương nhiên, không phải bất kỳ ai cũng "đánh chuông" thành công. Những yếu tố quyết định bao gồm chất lượng cuộc thi, nỗ lực của nghệ sĩ cũng như chiến lược bài bản trong việc "lấy lòng" công chúng.