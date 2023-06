Mai Ngô bất ngờ lấn sân âm nhạc, lộ nghi vấn can thiệp dao kéo để "đổi vận"?

Mai Ngô xuất hiện với gương mặt khác lạ

Trong buổi livestream ra mắt MV Hổng có đâu vào ngày 23/6 vừa qua, cộng đồng mạng dễ dàng nhận ra Mai Ngô đã có sự thăng hạng về nhan sắc. Điều này khiến cô vướng nghi vấn- phẫu thuật thẩm mỹ.

Mai Ngô cho ra mắt MV Hổng dám đâu. (Nguồn: Mai Ngô)

Mai Ngô là cái tên đã quá quen thuộc với khán giả của những cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, cô vốn không được đánh giá cao về ngoại hình. Thời điểm mới tham gia giới showbiz, cô còn bị chê mập, mặt không xinh. Và dù bây giờ đã có trong tay danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 thì nhan sắc của Mai Ngô vẫn nhận nhiều ý kiến khen, chê trái chiều.

Thế nhưng, trong lần xuất hiện trước công chúng gần đây nhất, một Mai Ngô xinh đẹp, gợi cảm đã khiến người hâm mộ "giật mình".

Gương mặt có nhiều điểm khác biệt đáng kể của Mai Ngô. (Ảnh: Chụp màn hình)

Vào tối 23/6, Mai Ngô đã livestream ra mắt MV mới của mình. Tuy nhiên, điều người hâm mộ chú ý lại không phải chất lượng MV hay giọng hát của Mai Ngô. Nhan sắc khác lạ của cô trong MV và hình ảnh trong buổi livestream đã trở thành chủ đề bàn tán sôi động trên các hội nhóm từ giải trí đến làm đẹp.

Nhiều người cho rằng, Mai Ngô đã nâng mũi và ngực khi mũi của cô cao, thon hơn, vòng 1 cũng đầy đặn gợi cảm hơn. Những thay đổi này khiến tổng thể nhan sắc của Mai Ngô trở nên sắc sảo, xinh đẹp, quyến rũ hơn.

Một số hình ảnh được cho là Mai Ngô đã nhờ bác sĩ tư vấn can thiệp "dao kéo" rò rỉ trên mạng. (Ảnh: ST)

Chủ đề này càng nóng hơn khi hình ảnh được cho là Mai Ngô được bác sĩ tư vấn bất ngờ rò rỉ trên mạng. Dù không rõ hình ảnh này được chụp khi nào nhưng cư dân mạng vẫn đồn đoán Mai Ngô đã đi "trùng tu" nhan sắc.

Trước ồn ào xảy ra ngay thời điểm Mai Ngô tung ra MV mới, phía Mai Ngô hiện vẫn giữ thái độ im lặng.

Mai Ngô từng tuyên bố sẽ trở thành rapper?

Mai Ngô (tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai) là Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022. Trước đó, cô tham gia nhiều cuộc thi, từ người mẫu đến hoa hậu. Người đẹp sinh năm 1995, đến từ TP.HCM, sở hữu chiều cao 1,73 m và số đo ba vòng 86 - 67 - 100 cm.

Trước khi có thành tích tại Miss Grand Vietnam, cô hoạt động lâu năm trong giới giải trí, góp mặt ở nhiều sân chơi khác nhau, từng đạt thành tích top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016. Mai Ngô thử sức hai lần tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (năm 2015 và 2017) nhưng đều thất bại, không tiến sâu.

Trên hành trình chật vật đi thi nhan sắc và người mẫu, Mai Ngô đồng thời vướng loạt tranh cãi. Cô bị phạt 22,5 triệu đồng do tự ý thi Asia's Next Top Model khi chưa được cơ quan quản lý cấp phép. Hình ảnh Mai Ngô hiện lên qua các chương trình truyền hình thực tế là một cô gái bất cần, xốc nổi, thích phát ngôn gây sốc.

Năm 2020, Mai Ngô lại bất ngờ chuyển hướng, ra mắt sản phẩm đầu tay mang tên Đoán xem và tuyên bố làm rapper. Một năm sau, cô tham gia casting Rap Việt mùa hai nhưng bị loại và sự nghiệp âm nhạc cũng tạm dừng ở đó.