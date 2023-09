Michael Gambon, người đã thể hiện vai hiệu trưởng trường Hogwarts Albus Dumbledore ở 6 trong số 8 bộ phim "Harry Potter", đã ra đi ở tuổi 82 sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh viêm phổi.



Sự ra đi của ông đã được thông báo bởi gia đình ông, họ đã tuyên bố: "Chúng tôi rất đau buồn khi phải thông báo về sự ra đi của Ngài Michael Gambon. Người chồng và người cha yêu quý, Michael đã ra đi thanh thản trong bệnh viện cùng vợ Anne và con trai Fergus bên giường bệnh".

"Thầy Dumbledore" qua đời ở tuổi 82

Michael Gambon là một diễn viên có sự nghiệp ấn tượng kéo dài hơn năm thập kỷ, ông sở hữu tông giọng trầm và dài đặc trưng. Nam diễn viên nổi tiếng với vai diễn Dumbledore sau khi tiền nhiệm của ông là Richard Harris qua đời vào năm 2002. Gambon đã đánh dấu tên mình trong làng điện ảnh và sân khấu với nhiều vai diễn đáng nhớ.

Nam diễn viên Michael Gambon được biết đến với vai diễn Thầy Dumbledore. Ảnh: IT.

Ông được gọi là "The Great Gambon" (Gambon vĩ đại) bởi diễn viên kỳ cựu Ralph Richardson và được ngưỡng mộ bởi nhiều thế hệ diễn viên đồng nghiệp. Gambon đã thể hiện tài năng xuất sắc qua các vở kịch của các danh hài như Pinter, Beckett và Ayckbourn. Ông cũng đã thể hiện vai Eddie Carbone trong bộ phim "A View from the Bridge" của Arthur Miller, giành giải thưởng Olivier vào năm 1987.

Sự nghiệp điện ảnh của Gambon cũng rất đa dạng, với các vai diễn trong các bộ phim như: "The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover"; "Sleepy Hollow"; "The Insider" và "Gosford Park". Tuy nhiên, Gambon được biết đến nhiều nhất với vai diễn Thầy Dumbledore, một nhân vật được yêu thích trong thế giới của "Harry Potter".

Michael Gambon là một người nghệ sĩ xuất sắc, có khả năng thích nghi với nhiều vai diễn khác nhau và để lại dấu ấn sâu sắc trong lĩnh vực điện ảnh và sân khấu. Sự ra đi của ông để lại một khoảng trống lớn trong ngành công nghiệp giải trí và sẽ được nhớ đến mãi trong lòng khán giả trên khắp thế giới.