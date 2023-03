Thầy giáo và người đàn ông 68 tuổi bị khởi tố vì hiếp dâm người dưới 16 tuổi ở Hà Tĩnh

Ngày 11/3, thông tin từ Công an huyện Lộc Hà cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Minh Tâm (52 tuổi) và Phan Văn Đàm (68 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo khoản 1, Điều 142, Bộ luật Hình sự.



Ngôi trường nơi ông Đặng Minh Tâm công tác. Ảnh H.A

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/3, sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.Q.N. (bố của cháu Y., ngụ tại xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đã tiến hành tạm giữ Đặng Minh Tâm (giáo viên Trường Tiểu học Thụ Lộc) để xác minh, làm rõ hành vi dâm ô với trẻ em. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tâm thừa nhận có hành vi "đụng chạm" với cháu Y. (học sinh lớp 5 của trường).

Không chỉ có hành vi "đụng chạm" với cháu Y, cơ quan Công an xác định Đặng Minh Tâm đã nhiều lần có hành vi giao cấu với một học sinh cũ khác tên H. (hiện đang học lớp 7, cùng ở xã Phù Lưu). Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Tâm đưa cho nữ sinh này 10.000 đồng-20.000 đồng và giao cấu lần cuối vào cuối tháng 2/2023.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Lộc Hà lấy lời khai của nữ sinh lớp 7 tên H. thì phát hiện thêm ông Phan Văn Đàm (68 tuổi, ngụ thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà) đã xâm hại nữ sinh này.

Tại cơ quan điều tra, ông Phan Văn Đàm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng trên.