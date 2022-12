Thay tên đổi họ nhiều lần, bỏ trốn 10 năm, đối tượng vẫn bị sa lưới

Chiều 9/12, Công an huyện Cần Đước cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) bắt giữ đối tượng truy nã tên Nguyễn Quang Trình (49 tuổi), ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP.HCM) hiện sinh sống tại khu 2, huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Đối tượng truy nã tên Nguyễn Quang Trình (49 tuổi), ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP.HCM) bị bắt trốn truy nã trên 10 năm. Ảnh:CACC

Năm 2012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cần Đước điều tra đường dây tiêu thụ xe máy trong vụ án tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đối tượng Trình. Biết bị lộ, nghi can này bỏ trốn khỏi địa phương bị Công an huyện Cần Đước ra quyết định truy nã.

Trong thời gian lẩn trốn trên 10 năm, đối tượng Trình liên tục thay chỗ ở, đồng thời lấy họ và tên khác để qua mắt chính quyền. Sau này, Trình đưa vợ con ra huyện Côn Đảo lập nghiệp và kinh doanh mua bán tại đây.

Rà soát mối quan hệ, công an huyện phát hiện đối tượng Trình với tên khác, tuy nhiên khi bị bắt giữ anh ta thú nhận chính là bị can trong vụ án.